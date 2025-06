Apple prepara un hub smart home con schermo

Apple non ha abbandonato il suo progetto per lanciare un dispositivo smart home con schermo. Nella beta di iOS 18.6 è stata individuata una risorsa di sistema che suggerisce chiaramente lo sviluppo di un nuovo hardware dedicato alla piattaforma homeOS. Il suffisso “~home” e la risoluzione implicita del file indicano un formato pensato per l’uso domestico, presumibilmente con un display da circa 7 pollici.

Un hub touch Apple per la casa con chip A18, FaceTime e HomeKit

A scoprirlo è stato il sito 9to5Mac, che ha analizzato la cartella ProgressUI.framework all’interno del sistema operativo. Il numero 1088, moltiplicato per il fattore di scala 2x, corrisponde a una larghezza effettiva di 2176 pixel, una risoluzione simile a quella dell’iPad mini, ma con una densità più bassa. Questo conferma l’ipotesi che il dispositivo sarà pensato per la visualizzazione a distanza, tipica dei display casalinghi montati su parete o appoggiati su una base.

Le indiscrezioni più accreditate descrivono questo nuovo prodotto Apple come un hub domestico dotato di schermo touchscreen, chip A18, 8 GB di RAM, microfono e fotocamera, pensato per videochiamate via FaceTime, comunicazione interfono e gestione della smart home. Dovrebbe supportare i protocolli Thread e Matter e sfruttare l’integrazione con Apple Intelligence, il nuovo motore AI annunciato alla WWDC 2025.

Secondo Bloomberg, Apple avrebbe previsto inizialmente il lancio per la primavera, ma i ritardi nell’evoluzione di Siri ne avrebbero posticipato la presentazione. La voce dell’assistente, infatti, sarà il principale punto di contatto con l’interfaccia utente. L’analista Ming-Chi Kuo prevede che la produzione su larga scala possa iniziare nel terzo trimestre del 2025, con un possibile annuncio entro la fine dell’anno o all’inizio del 2026.

L’apparizione del file nella beta di iOS 18.6 è un chiaro segnale che lo sviluppo è attivo. Apple ha già nascosto in passato riferimenti ad hardware inediti nei suoi sistemi. Nella beta di iOS 26, ad esempio, sono comparsi indizi su nuovi AirPods Pro. Anche se non c’è ancora nulla di ufficiale, lo smart display Apple per la casa sembra ormai una questione di tempo.