Claude: l’assistente AI che batte ChatGPT

Lo sviluppo della tecnologia ha permesso agli utenti di ottimizzate tantissime pratiche di routine, tra cui compiti di lavoro ma anche semplici ricerche per risolvere problemi giornalieri. Tra le tante soluzioni sviluppate dalle grandi aziende, ChatGPT rappresenta senza alcun dubbio uno degli strumenti maggiormente diffusi e che consente a chiunque di poter interagire con il chatbot basato sull’intelligenza artificiale. Nonostante ciò, esistono anche altri strumenti meno noti come Claude di Anthropic.

Se non ne avete mai sentito parlare non preoccupatevi perché oggi abbiamo deciso di porre l’attenzione proprio su questo strumento ricco di funzionalità avanzate ma ancora poco diffuso tra gli utenti. Scopriamo dunque alcuni dei motivi per cui dovrebbe essere utilizzato al posto di ChatGPT.

Claude e ChatGPT: le principali differenze

Se da un lato ChatGPT oggi è il chatbot più diffuso tra gli utenti, dall’altro strumenti come Claude sono in grado di offrire davvero tantissime funzionalità importanti. Non a caso, infatti, Claude si contraddistingue grazie alla capacità di poter gestire anche documenti di lunghe dimensioni senza alcuna difficoltà, ma non solo.

Avete mai sentito parlare degli Artifacts di Claude? Per consentire di creare contenuti, gli Artifacts offrono a Claude l’opportunità di condividere progetti con l’utente. Oltre a ciò, tra i tantissimi punti di forza che contraddistinguono Claude vi è la capacità di adattare ogni stile a un determinato contesto. In merito a quest’ultimo, infatti, non possiamo non sottolineare che gli stili di scrittura integrati in Claude consentono di cambiare la modalità in cui comunica con l’utente.

Infine, per ottimizzare ulteriormente l’esperienza d’uso, questo strumento è in grado di analizzare il contenuto degli screenshot. Catturando e condividendo un’immagine dello schermo, si può chiedere a Claude di effettuare una vera e propria interpretazione del contenuto. Tutte le funzionalità di cui abbiamo parlato rendono, dunque, Claude un vero rivale del comune ChatGPT.