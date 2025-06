Tesollo conquista Nvidia con le sue mani robotiche intelligenti

Le mani robotiche di Tesollo stanno facendo parlare il mondo della tecnologia. L’azienda sudcoreana è entrata ufficialmente a far parte del programma Nvidia Inception, dedicato a supportare startup ad alto potenziale nel campo dell’intelligenza artificiale. Il riconoscimento è arrivato dopo la presentazione dei due nuovi modelli di gripper progettati per replicare con straordinaria precisione i movimenti della mano umana: il DELTO Gripper DG-3F a tre dita e il più sofisticato DG-5F a cinque dita.

Precisione, forza e modularità: la robotica di Tesollo guarda lontano

Il modello DG-5F, presentato nel marzo 2025, rappresenta un’evoluzione significativa nel campo della robotica industriale. Composto da 20 giunti indipendenti, riesce a imitare i gesti umani con grande naturalezza, adattandosi perfettamente agli ambienti di lavoro già configurati per le mani reali. Grazie a dimensioni comparabili a quelle di una mano maschile, può eseguire prese complesse, alternando forza e delicatezza a seconda dell’oggetto da manipolare. È possibile integrare sensori di contatto ad alta precisione per migliorare la sicurezza operativa, prevenendo errori o scivolamenti.

Al fianco della versione a cinque dita, il DG-3F si distingue per compattezza e durata. È dotato di un motore BLDC ad alte prestazioni e ingranaggi in acciaio progettati per superare i tre milioni di cicli operativi. Questo lo rende ideale per ambienti dove affidabilità e robustezza sono elementi critici. La struttura completamente modulare consente interventi di manutenzione rapidi, un dettaglio che ne aumenta la praticità in ambito industriale e logistico.

L’integrazione dell’intelligenza artificiale potenziata dalle GPU Nvidia aprirà nuove possibilità d’impiego per queste mani robotiche. I settori coinvolti spaziano dalle fabbriche automatizzate alla logistica avanzata, fino ai laboratori di ricerca applicata. In ogni ambito, Tesollo punta a rendere le operazioni più efficienti, sicure e flessibili. I suoi dispositivi, infatti, possono adattarsi a forme, pesi e materiali diversi in tempo reale, operando in modo continuo e fluido.

Grazie all’alleanza strategica con Nvidia, Tesollo è pronta ad accelerare lo sviluppo e l’adozione delle sue tecnologie a livello globale. Il connubio tra hardware avanzato e software intelligente promette una nuova era per la robotica umanoide.