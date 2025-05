Apple: si avvicina il lancio del nuovo HomePod?

Dopo numerosi rumor online, sembra ormai certo che Apple stia lavorando al lancio di un nuovo hub per la smart home. Il cui arrivo potrebbe arrivare entro la fine del 2025. Il progetto, in cantiere già da tempo, prevede la presentazione di un HomePod di nuova generazione, completamente ridisegnato. A differenza del modello attuale, il futuro HomePod integrerà un display da 7 pollici. Nella parte superiore troverà posto una videocamera, che permetterà di utilizzare funzioni video direttamente dal dispositivo. Inoltre, è presente una batteria ricaricabile incorporata. Sul fronte software, il sistema operativo è stato ribattezzato homeOS. Si tratta di un OS dedicato, in grado di ospitare numerose app Apple e di offrire un’interfaccia utente ispirata alla modalità StandBy già vista su iPhone.

Apple HomePod con display: ecco le informazioni emerse

Uno degli aspetti più attesi è il supporto per Apple Intelligence. La piattaforma di intelligenza artificiale proprietaria che promette di potenziare l’interazione vocale con Siri e l’uso degli “App Intents”. Nel frattempo, l’azienda ha avviato un programma di testing interno che coinvolge un gruppo selezionato di dipendenti. Quest’ultimi stanno provando il prototipo nelle loro case per comprenderne pregi e limiti in situazioni reali. Tale passaggio è fondamentale per raccogliere feedback diretti e apportare eventuali correzioni prima del lancio ufficiale.

Tale dispositivo sembra essere solo uno dei recenti progetti a cui l’azienda di Cupertino si sta dedicando per il settore delle smart home. Con tali novità sembra evidente che Apple sembra intenzionata a trasformare il proprio ecosistema domestico. L’obiettivo è offrire un punto di controllo centrale per la casa intelligente. Un ecosistema che permetterà agli utenti di dialogare con tutti i dispositivi HomeKit. Ciò sfruttando appieno le potenzialità di Apple Intelligence. Se non ci saranno ulteriori ritardi, entro la fine del 2025 il nuovo HomePod potrebbe finalmente debuttare. Segnando l’inizio di una nuova era per Apple per il settore della smart home.