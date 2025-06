Vivo Y400 Pro approda ufficialmente sul mercato

Il produttore tech Vivo continua ad ampliare il suo catalogo di device e questa volta lo fa con il nuovo Vivo Y400 Pro. Si tratta di un nuovo smartphone appartenente alla fascia medio-alta del mercato. Quest’ultimo presenta infatti diverse caratteristiche di rilievo, tra cui un ampio display con i bordi curvi con tecnologia AMOLED. Vediamo qui di seguito le caratteristiche.

Vivo Y400 Pro, arriva ufficialmente il nuovo medio di gamma di Vivo

Vivo Y400 Pro è il nuovo smartphone di fascia medio-alta del mercato del produttore tech Vivo ed è stato da poco annunciato in veste ufficiale sul mercato. Come già accennato in apertura, infatti, quest’ultimo dispone di una buona scheda tecnica con anche qualche chicca. Spicca infatti sul fronte la presenza di un display con tecnologia AMOLED e con i bordi curvi, che donano un tocco di eleganza al device.

Il pannello ha una diagonale pari a 6.77 pollici con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Il pannello è di estrema qualità e dispone di una luminosità di picco pari a ben 4500 nits. All’interno è integrato un sensore biometrico per lo sblocco del device . In alto è poi presente un piccolo foro per la fotocamera anteriore da 32 MP. Questa è inoltre in grado di registrare video in risoluzione 4K. Sul retro lo smartphone dispone poi di due fotocamere. Abbiamo un sensore fotografico principale da 50 MP e un sensore ausiliario da 2 MP.

Per quanto riguarda le prestazioni, l’azienda ha deciso di adottare un processore di casa MediaTek. Si tratta in particolare del soc MediaTek Dimensity 7300. Quest’ultimo è accompagnato da tagli di memoria con fino a 8 GB di RAM LPDDR4X e fino a 256 GB di storage interno di tipo UFS 3 1 l. La batteria ha invece una capienza pari a ben 5500 mah con anche il supporto alla ricarica rapida da 90W.

Per il momento, Vivo Y400 Pro sarà disponibile all’acquisto in Cina ad un prezzo di circa 250 euro.