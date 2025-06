Logitech G Pro X Superlight 2 a prezzo folle: sconto del 40% su Amazon

Avere a disposizione un dispositivo confortevole durante le sessioni di gioco è senza alcun dubbio indispensabile. Proprio per questo motivo, il marchio Logitech ha deciso di progettare e portare sul mercato un mouse wireless con design ergonomico.

Oltre a disporre di una calibrazione precisa, con un’eccellente affidabilità del tracciamento di oltre 888 IPS, questo mouse Logitech dispone di tantissime caratteristiche che lo rendono unico.

Logitech G Pro X Superlight 2: in offerta su Amazon

Avete sempre desiderato acquistare un nuovo mouse perfetto per le sessioni di gaming? Oggi Amazon sconta il prezzo di questo accessorio rendendo ancora più ottimale il rapporto qualità/prezzo. Non a caso, questo mouse Logitech, con peso di soli 60 g, è stato progettato in collaborazione con i migliori giocatori professionisti del mondo con l’obiettivo di progettare un dispositivo perfetto in ogni circostanza.

Grazie alla presenza del sensore Hero 2 non manca una precisione di livello professionale. Si tratta infatti del sensore più avanzato per il gaming, con un tracciamento con oltre 888+ IPS e fino a 44.000 DPI. Oltre a ciò, al fine di ottimizzare l’esperienza d’uso, il costruttore ha deciso di implementare le qualità della funzione wireless Lightspeed che assicura prestazioni e affidabilità senza pari, con aggiornamento fino a 8 kHz.

Perché, dunque, non procedere subito con l’acquisto? Il G Pro X Superlight 2 è stato progettato per i tornei ed è in grado di garantire un’affidabilità totale anche in ambienti e circostanze più estreme, consentendo all’utente di concentrarsi completamente sul gioco. Con lo sconto oggi messo a disposizione da Amazon, dunque, il G Pro X Superlight 2 costa solamente 107 euro anziché 179 euro grazie a un -40%. Se siete appassionati di gaming non vi resta che approfittarne subito, la spedizione è completamente gratuita.