Il produttore tech Vivo continua ad ampliare la sua gamma di prodotti con un nuovo dispositivo. Questa volta, si tratta di un nuovo smartphone di fascia entry-level appartenente alla gamma Vivo Y. Ci stiamo riferendo in particolare al nuovo Vivo Y300 5G. Quest’ultimo presenta alcune somiglianze con lo scorso Vivo V40 Lite, anche se ci sono comunque delle differenze per quanto riguarda il comparto fotografico. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vivo svela ufficialmente sul mercato mobile il nuovo Vivo Y300 5G

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Vivo ha presentato in veste ufficiale sul mercato un nuovo smartphone di fascia medio-bassa della gamma Vivo Y. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Vivo Y300 5G. Quest’ultimo, in particolare, presenta delle somiglianze con il cugino Vivo V40 Lite. Dal punto di vista prestazionale, troviamo infatti il soc Snapdragon 4 Gen 2 con a supporto diversi tagli di memoria comprendenti fino a 8 GB di RAM e fino a 256 GB di storage interno.

Sul fronte lo smartphone dispone poi di un display con tecnologia AMOLED con una diagonale pari a 6.67 pollici. La risoluzione è pari al FullHD+ ed è inoltre presente una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Il pannello integra un sensore biometrico per lo sblocco, mentre in alto è collocata una selfie camera da 32 MP in un piccolo foro centrale.

Il comparto fotografico, come già detto, è differenze rispetto a quello del cugino Vivo V40 Lite. Il nuovo modello dispone di un sensore fotografico principale da 50 MP Sony IMX882 con un secondo sensore da 2 MP più un dual flash LED. Troviamo poi una batteria da 5000 mah con supporto alla ricarica rapida da 80W.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo medio gamma Vivo Y300 5G sarà inizialmente disponibile all’acquisto per il mercato indiano ad un prezzo di partenza di circa 250 euro al cambio attuale.