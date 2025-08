Vivo Y400 5G, ecco le specifiche chiave prima del debutto

Mancano pochissime ore al debutto ufficiale per il mercato indiano del nuovo smartphone di punta del produttore tech Vivo. Ci stiamo riferendo al nuovo Vivo Y400 5G. Nonostante manchi quindi pochissimo tempo, sono da poco emersi gli ultimi dettagli che ci hanno rivelato le specifiche tecniche chiave di questo dispositivo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vivo Y400 5G, ecco le caratteristiche principali del nuovo device di Vivo

Sono da poco emersi gli ultimi dettagli riguardanti il prossimo smartphone del produttore tech Vivo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Vivo Y400 5G. Quest’ultimo sarà annunciato a breve per il mercato indiano, eppure continuano ad emergere in rete nuovi dettagli sulle sue presunte specifiche tecniche.

Secondo quanto è emerso in queste ultime ore, il nuovo device dell’azienda sarà caratterizzato sul fronte dalla presenza di un display con tecnologia AMOLED. Questo pannello avrà una diagonale pari a 6.67 pollici con una risoluzione pari a FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. La luminosità di picco sarà poi pari a 1800 nits. All’interno del pannello sarà integrato un sensore biometrico però sblocco, mentre in alto in un foro centrale sarà posizionata la selfie camera da 32 MP.

Sul retro invece lo smartphone potrà contare su un comparto fotografico costituito da due fotocamere. Si tratterà di un sensore fotografico principale da 50 MP affiancato da un secondo sensore ausiliario da 2 MP. Dal punto di vista dell’autonomia, lo smartphone avrà una grande batteria con una capienza pari a 6000 mah con supporto alla ricarica rapida da 90W. Lo smartphone sarà poi distribuito in diversi tagli di memoria, comprendenti fino a 8 GB di RAM e fino a 256 GB di storage interno. Le sue prestazioni saranno poi affidate ad un processore entry-level di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 4 Gen 2. Vivo Y400 5G sarà infine disponibile nelle colorazioni Glam White e Olive Green.

Insomma, ormai sappiamo tutto su questo nuovo device. Non ci resta che attendere l’ufficialità da parte dell’azienda.