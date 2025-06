TIM: con questa offerta potrete accedere ai giga in 5G illimitati

Al giorno d’oggi, un dettaglio a dir poco imprescindibile per ognuno di noi e avere accesso a un’offerta telefonica che garantisca minuti, SMS e soprattutto gigabyte di traffico Internet per navigare, tutto ciò è indispensabile dal momento che i nostri smartphone ci permettono di restare connessi con la nostra vita digitale praticamente ogni giorno, consentendoci di compiere azioni di ogni genere come pubblicare una foto sui social oppure effettuare una chiamata di lavoro importante, di conseguenza e altrettanto importante scegliere un’offerta in grado di soddisfare le nostre esigenze dal momento che non dobbiamo correre il rischio di arrivare alla fine del mese sprovvisti di ciò di cui abbiamo bisogno.

In Italia fortunatamente sono disponibili davvero tantissimi provider che ogni giorno garantiscono l’utenza un Pool di offerte a cui accedere ricche di possibilità pensate per soddisfare tutti quanti, ogni offerta infatti offre caratteristiche diverse e prezzi pensati per venire incontro a chiunque, uno tra questi provider sicuramente è Tim, l’operatore nazionale tinto di blu infatti da diversi anni mette a disposizione offerte davvero competitive, recentemente sul suo sito ufficiale ne apparsa una che potrebbe risultare interessante davvero per tanti utenti, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Dedicata agli under 30 con bonus

L’offerta in questione offre a chi decide di attivarla la bellezza di 200 GB di traffico dati in connettività 5G ultra di team con minuti limitati verso tutti e 200 SMS verso tutti, l’offerta a un costo mensile di 9,99 € con un costo di attivazione di 10 € che include la Sim fisica o la Sim elettronica e cinque euro di credito telefonico, ma non è tutto, se infatti avete a disposizione una promozione di rete fissa sempre con TIM, potrete evolvere l’offerta in questione ottenendo i giga illimitati in 5G ultra, il tutto al medesimo prezzo mensile e senza nessun altro tipo di vincolo, un dettaglio sicuramente interessante che potrebbe effettivamente rendere l’offerta una tra le più competitive del mercato.