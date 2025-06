TIM e Fastweb a confronto con 6 offerte in totale: si arriva a 300GB in 5G

Fastweb propone tre offerte distinte, pensate per adattarsi a diversi livelli di consumo. La prima è Fastweb Mobile, con 150 giga, minuti illimitati e 100 SMS a 8,95€ al mese. Seguono Mobile Full, che offre 200 giga in 5G a 10,95€ al mese, e Mobile Maxi, con 300 giga, Fastweb Protect incluso e un’assicurazione dedicata agli animali domestici, a 12,95€ al mese.

Tutte le soluzioni includono SIM fisica o eSIM gratuita, attivazione possibile via SPID, carta d’identità elettronica o video identificazione, e nessun vincolo contrattuale. La rete Fastweb si distingue per l’alta velocità e ha ricevuto riconoscimenti per le prestazioni in Italia. Ci sono questa volta tante offerte a confronto provenienti da due gestori il leader sul mercato della telefonia mobile, due tra i migliori di sempre vista la loro grande qualità.

TIM: tre promozioni a partire da 6,99€ con primo mese gratis

Anche TIM risponde con tre promozioni distinte, pensate per chi arriva da Iliad o da operatori virtuali. La prima è Power Iron, con 150 giga in 4G, minuti illimitati e 200 SMS a 6,99€ al mese. Poi c’è Power Supreme Easy, che porta i giga a 200 (sempre in 4G) a 7,99€ al mese, e infine Power Special, con 300 giga in 5G allo stesso prezzo di 9,99€ al mese.

Tutte le offerte TIM includono minuti illimitati, 200 SMS e il primo mese gratuito, rendendo l’ingresso ancora più vantaggioso per i nuovi utenti.

Due strategie, un obiettivo comune: fidelizzare chi consuma molti dati

Fastweb e TIM offrono sei alternative con tagli di traffico simili ma filosofie diverse. Fastweb punta su una gestione digitale completa e flessibilità nell’attivazione, con offerte accessibili da tutti. TIM, invece, riserva i suoi pacchetti solo a chi proviene da determinati operatori, ma bilancia questa scelta con prezzi competitivi, più SMS e l’ingresso gratuito.

In entrambi i casi, si tratta di offerte pensate per un pubblico che consuma molti giga e vuole una rete stabile, senza costi nascosti né complicazioni burocratiche.