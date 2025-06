Telecamera da interno XIAOMI a soli 23 euro su AliExpress

Sconto da non perdere assolutamente di vista su AliExpress, con la possibilità di mettere le mani sulla telecamera da interno Xiaomi che può essere acquistata oggi con un risparmio decisamente importante: pari al 69% del valore originario di listino.

La campagna promozionale Super Sconti Estivi sta mietendo sempre più vittime, difatti i prezzi sono letteralmente in caduta libera, con gli utenti che si ritrovano a poter abbracciare alcuni sconti specialissimi, come nel caso della telecamera da interno Xiaomi. Trattasi di un prodotto PTZ, ovvero con angolazione di ripresa che ruota di quasi 360 gradi (non ad inquadratura fissa), risoluzione massima in 2K con sensore da 3 megapixel. La visione notturna facilita la ripresa anche con poca luce, anche se va detto essere assenti LED di alcun tipo in grado di illuminare la scena.

AliExpress: lo sconto sulla telecamera da interno Xiaomi

Acquistare questo prodotto non richiede un esborso particolarmente elevato, grazie soprattutto alla presenza della campagna promozionale Super Sconti Estivi di Aliexpress, con la quale gli utenti riescono a non spendere i 77,09 euro previsti originariamente di listino, ma si ritrovano a dover investire solamente 23,15 euro per il suo acquisto a questo link.

Il prodotto può essere facilmente controllato da remoto tramite la corrispettiva applicazione mobile dedicata, compatibile sia con iOS che con Android, senza differenze o vincoli particolari da rispettare. L’installazione è estremamente semplificata, adatta all’incirca a tutti i consumatori, in quanto non richiede l’intervento, né l’assistenza di alcun tipo di esperto in materia.

E’ un prodotto che deve essere utilizzato con collegamento attivo alla presa di corrente, data l’assenza di una batteria integrata, anche se comunque all’interno della confezione potrete trovare tutto il necessario per il suo pieno funzionamento. E’ importante ricordare essere un prodotto nato per un utilizzo interno, in quanto non resistente agli agenti atmosferici, come pioggia o vento.