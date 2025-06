Kena Mobile, ecco la 4,99 Special 150GB: l’offerta che ruba utenti a Iliad e Fastweb

Kena Mobile ha lanciato ancora una volta una delle sue promo straordinarie per battere la concorrenza. Il nome è Kena 4,99 Special 150GB e propone un pacchetto molto competitivo al prezzo di 4,99 euro al mese, pensato per attrarre clienti in uscita da operatori come Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e molti altri.

L’attivazione è possibile solo online, tramite un link diretto, ed è riservata a chi proviene da un elenco specifico di gestori. Restano invece esclusi ho. Mobile, Very Mobile e Tiscali.

Cosa include la Kena 4,99 Special, la promo perfetta per tutti

L’offerta include i minuti, gli SMS e ovviamente anche tanti giga, ecco il resoconto:

minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali;

200 SMS verso tutti i numeri;

150 giga in 4G, con velocità fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload;

7 giga utilizzabili in roaming nei Paesi dell’Unione Europea (Regno Unito escluso);

SIM gratuita;

Il contributo di attivazione è pari a 5 euro, mentre il primo canone mensile da versare è di 4,99 euro. In totale, al momento dell’adesione sono richiesti 9,99 euro.

Condizioni e limiti

Come avviene per altre offerte di Kena, anche questa ha una soglia ben precisa: in caso di credito insufficiente, l’offerta viene sospesa e si applica il Piano Base Kena, con tariffe a consumo (35 centesimi al minuto, 25 centesimi per ogni SMS e 50 centesimi per ogni blocco da 50 MB di traffico dati).

Nel piano sono già inclusi alcuni servizi come il VoLTE, la segreteria telefonica, “Lo Sai” e “Chiama Ora”.

Chi può attivarla

La promo è attivabile solo da chi effettua la portabilità del numero da uno dei seguenti operatori: Iliad, Lycamobile, CoopVoce, PosteMobile, Fastweb, 1Mobile, Digi Mobile, Spusu, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, NetValue, Plintron, Rabona, Welcome Italia, Withu e altri ancora.

Kena non ha indicato una data di scadenza precisa per l’attivazione dell’offerta, che per il momento resta disponibile solo tramite il link dedicato.