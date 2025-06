Gemini: i motivi per cui l’AI di Google batte ChatGPT

I chatbot basati sull’intelligenza artificiale messi a disposizione degli utenti sono ormai davvero tanti e sempre più comuni nell’utilizzo giornaliero di utenti di tutte le età. Si parla sempre più spesso di soluzioni innovative come ChatGPT, Copilot o Claude, tutte in grado di offrire il meglio dei risultati in ogni circostanza. Oltre a questi strumenti, però, ce n’è anche un altro che a volte passa inosservato. Parliamo proprio della soluzione progettata dal colosso Google e denominata Gemini.

Oggi dedichiamo questo articolo proprio a questo strumenti scoprendo alcuni dei punti di forza e sottolineando, al tempo stesso, alcune differenze con ChatGTP. Scopriamo maggiori dettagli di seguito.

Gemini: alcune differenze con ChatGPT

ChatGPT è ormai uno dei chatbot basati su algoritmi intelligenti più utilizzati e nominati tra gli utenti. Ma vi siete mai chiesti se ci sono delle differenze con altre soluzioni? Ebbene sì, oggi vogliamo porre l’attenzione proprio su alcuni dettagli che rendono diversi questi due strumenti con alla base l’AI.

Sapevate che con Gemini è possibile fare chat vocali non solo illimitate ma anche completamente gratuite? Uno dei punti di forza di questo strumento è proprio quello di consentire agli utenti di fare chat vocali senza doversi preoccupare del tempo. Ciò consente dunque di porre domande, cambiare argomento quando si vuole e molto altro senza pagare.

Oltre a ciò, Gemini si contraddistingue grazie a un’eccellente memoria. Ciò significa che consente di condurre conversazioni anche lunghe senza mai perdere il filo del discorso. Se siete inoltre appassionati di grafica e creare immagini uniche fa parte delle vostre passioni, con Gemini potete ottenere risultati eccellenti in pochissimi secondi grazie a Imagen 3.

Infine, per rendere l’esperienza d’uso perfetta per chiunque, Gemini si integra nelle famose app di Google. Anche voi utilizzate questo strumento? Non lasciatevi sfuggire le tantissime funzionalità di Gemini dato che vengono offerte gratuitamente.