Gemini Live: ecco come sfruttare la fotocamera per ottenere consigli

Strumenti ottimizzati come Gemini Live consentono di portare a termine progetti unici e originali in qualsiasi momento. Non a caso, infatti, Google ha pensato di realizzare una piattaforma con tantissime funzionalità utili per la vita di tutti i giorni.

Tra le tante funzioni che rendono davvero utile Gemini Live c’è la possibilità di ottenere consigli, suggerimenti e soluzioni a problemi di routine ponendo semplici domande al chatbot. Non a caso, infatti, è possibile inquadrare con la fotocamera un determinato luogo o oggetto condividendolo in tempo reale. Scopriamo nel corso di questo nuovo articolo maggiori dettagli in merito a questo innovativo strumento che consente di ottenere dei risultati in pochissimo tempo.

Gemini Live: come funzione l’assistente AI

Grazie a Gemini Live l’utente non deve più necessariamente fornire degli input testuali al chatbot. Si tratta infatti di una soluzione ottimizzata che consente di effettuare delle richieste semplicemente parlando o inquadrando un determinato oggetto. Il principale punto di forza di Gemini Live è dunque proprio la capacità di analizzare in tempo reale le immagini della fotocamera o i contenuti dello schermo rispondendo in modo adeguato e in contesto con la fonte.

Avete già sentito parlare di Gemini Live ma non lo avete ancora provato? Utilizzare questo strumento è davvero molto semplice e dunque alla portata di tutti. Si tratta infatti di una soluzione davvero innovativa che si contraddistingue grazie alla combinazione tra interazione vocale ed esperienza visiva. Ciò significa che l’utente ha la possibilità di inquadrare un oggetto con la fotocamera o condividere lo schermo durante la conversazione.

Basta avere sul proprio smartphone l’app dedicata, aprirla e iniziare a interagire con l’assistente virtuale. Tra i tanti punti di forza di questo strumento c’è naturalmente anche la possibilità di sfruttare tantissime funzioni gratuitamente. Utilizzando la telecamera del proprio dispositivo, dunque, si può chiedere aiuto a Gemini per ottimizzare l’organizzazione di oggetti della propria casa, ma non solo. Si può chiedere aiuto per risolvere problemi di routine o per fare acquisti online. Gemini Live è perfetto anche per ottenere feedback su documenti o file.