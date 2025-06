Galaxy Watch 8: design squircle e funzionalità smart più avanzate

Il conto alla rovescia è iniziato: il Galaxy Unpacked di luglio si avvicina e, come da tradizione, le anticipazioni non si fanno certo desiderare. Stavolta a scaldare gli animi degli appassionati ci pensano gli smartwatch: secondo le ultime immagini trapelate – e firmate niente meno che da Evan Blass, uno dei leaker più affidabili in circolazione – la nuova serie Galaxy Watch 8 sembra voler fare sul serio. Anzi, a giudicare dai dettagli, è più una dichiarazione d’intenti che un semplice aggiornamento di gamma.

Samsung rilancia la ghiera rotante con il nuovo Galaxy Watch 8 Classic

La prima cosa che salta all’occhio è l’aria di famiglia: tutti i modelli – dal Watch 8 “base” al Watch 8 Classic, fino al prossimo Watch Ultra (forse “Ultra 2” per chi ama le etichette) – condividono un’estetica ben precisa. Samsung ha deciso di abbracciare senza riserve il cosiddetto design squircle: un mix tra quadrato e cerchio, con cassa squadrata e schermo rotondo. È un look che abbiamo già visto sul primo Ultra, e che ora diventa la nuova firma di famiglia.

Ma se sei tra quelli che amavano la ghiera fisica rotante, buona notizia: il Classic la riporta in scena. E non è sola. Fa il suo ingresso anche un nuovo pulsante tondo, piazzato proprio al centro del trio di controlli laterali. Si chiama Quick/Action e serve per lanciare al volo app o funzioni a scelta. Una chicca pensata per chi ama personalizzare ogni gesto, soprattutto durante l’attività fisica.

E parlando di movimento, Samsung sembra aver puntato forte sul lato salute e benessere. I nuovi Watch 8 porteranno al polso strumenti più evoluti per l’analisi dello stato fisico, compreso un sensore per misurare i carotenoidi – sì, quei pigmenti naturali che dicono qualcosa su quanto bene (o male) stiamo mangiando. Ci saranno anche nuove funzioni per monitorare il sonno e, naturalmente, incoraggiamenti digitali per chi si allena. Insomma, non solo dati, ma anche un po’ di motivazione.

Tutto questo sarà gestito dalla nuova interfaccia One UI 8 Watch, che debutterà direttamente su questi modelli. Ma Samsung non si dimentica di chi ha un Watch 5 o successivo: l’aggiornamento arriverà anche lì, tramite programma beta entro fine mese.

Morale della favola? L’estate porterà aria fresca (e smart) ai polsi di chi ama la tecnologia firmata Galaxy. E questa volta, il mix di coerenza nel design e focus sulla salute sembra davvero pensato per durare.