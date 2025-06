Google Discover: stanno per sparire gli URL brevi?

Google Discover continua ad essere oggetto di diverse modifiche. Con tali interventi l’azienda punta a migliorare l’esperienza utente e a garantire una maggiore visibilità ai siti di informazione. Eppure, una delle novità introdotte aveva sollevato alcune critiche. Si tratta della condivisione degli articoli dal feed. Tale opzione, infatti, comporta l’uso automatico di URL abbreviati, che celano l’indirizzo originale della notizia. Al momento, il feed delle notizie integrato genera in automatico collegamenti abbreviati per ogni articolo condiviso, utilizzando domini proprietari di Google. Tale meccanismo, anche se pensato per semplificare i link, non è stato ben accolto da tutti gli utenti. A tal proposito, sembra che Google intenda rivedere tale funzione introducendo una novità che potrebbe restituire agli utenti un maggiore controllo sulla modalità di condivisione dei contenuti.

Google Discover: ecco le novità introdotte riguardo la condivisione degli URL

Nella versione beta 16.23.69 dell’app, è stato individuato un interessante cambiamento da AssembleDebug, un insider noto per le sue analisi delle versioni preliminari delle app. Secondo quanto scoperto, tra le impostazioni di Discover è stata inserita una nuova voce. Quest’ultima riguarda proprio la gestione dei link condivisi tramite l’app Google.

La nuova opzione individuata sarà collocata all’interno delle “Impostazioni”, selezionando la voce “Altre impostazioni”. Offrirà agli utenti la possibilità di disattivare la generazione automatica degli URL abbreviati. In tal modo, sarà possibile condividere direttamente l’indirizzo originale dell’articolo. Restituendo maggiore chiarezza e affidabilità ai link condivisi.

È importante sottolineare che, al momento, tale funzione non risulta ancora disponibile. Ciò nemmeno per i beta tester ufficiali. Anche attivandola manualmente tramite flag sperimentali dedicati agli sviluppatori, sembra non essere ancora operativa. Tutto però lascia intendere che l’opzione potrebbe essere presto rilasciata pubblicamente. Magari con uno dei prossimi aggiornamenti dell’app. Si tratta di un cambiamento importante che dimostra l’impegno di Google nel rispondere alle esigenze e alle richieste di tutti i suoi utenti.