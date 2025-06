Monitor LG in sconto IMPERDIBILE su Amazon: oggi al -23%

Tutti i migliori prezzi disponibili nel periodo corrente sono solo su Amazon, con la possibilità di avere tra le mani un prodotto di alto livello, spendendo veramente pochissimo, è questo il caso di LG UltraGear, monitor dell’azienda orientale di fascia medio-bassa, ma comunque perfetto per il gaming di qualità.

Il modello attualmente in promozione è il 27GS60QC, un dispositivo che offre una diagonale di 27 pollici, con tecnologia IPS LCD, una leggera curvatura sui bordi, e soprattutto una risoluzione di 2560 x 1440 pixel (QHD), approfittando allo stesso tempo di un refresh rate a 180Hz, che offre una maggiore fluidità in fase di utilizzo, oltre ad un tempo di risposta di solo 1ms, per una latenza davvero ridotta ai minimi termini.

Se volete avere ogni giorno le migliori offerte Amazon ed anche i codici sconto gratis in esclusiva direttamente sul vostro smartphone, andate subito su questo canale Telegram.

Monitor LG: il prezzo è davvero unico nel suo genere

Il monitor LG può essere vostro con una spesa tutt’altro che impegnativa, dovete sapere infatti che l’utente oggi si ritrova a pagare solamente 176,92 euro per il suo acquisto, approfittando di una riduzione del 23% che Amazon ha deciso di applicare in modo completamente automatico a partire dai 229,99 euro previsti in origine di listino. Premete questo link per acquistarlo.

La connettività di alto livello non manca, nonostante la spesa per il suo acquisto sia relativamente ridotta: sono presenti displayPort 1.4, ma anche HDMI 2.0, AUX (per il collegamento di cuffie esterne) e non solo. Lo chassis è realizzato nel giusto mix tra plastica e metallo, è interamente di colorazione nera, con finitura opaca che rende l’esperienza sicuramente più vicina al mondo del gaming.

Spedizione e garanzia

Come per la maggior parte dei prodotti di cui vi parliamo nel nostro articolo, anche il corrente viene spedito da Amazon con consegna in pochi giorni e garanzia di 24 mesi che copre i difetti di fabbrica.