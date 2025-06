AliExpress: il monopattino elettrico costa solo 157 euro

I prezzi su AliExpress sono sempre più bassi con i cosiddetti Saldi Estivi, una promozione davvero incredibile che garantisce un rapporto qualità/prezzo molto migliore di quanto avreste mai immaginato, come nel caso dell’acquisto del monopattino elettrico.

Il prodotto di cui vi parliamo oggi è il iScooter i9, con un motore che raggiunge una potenza di 350W, ed integra una batteria da 7.5Ah, per raggiungere una autonomia complessiva di circa 40km ed una velocità massima di 30 km/h. Le ruote sono da 8,5 pollici, è facilmente ripiegabile su sé stesso, mentre i tempi di ricarica variano in relazione al connettore utilizzato: tra 4 e 6 ore complessive.

La portabilità è davvero ottima, proprio perché non ha un peso eccessivo, e potendolo ripiegare l’utente si ritrova a posizionarlo senza problemi nel baule della propria auto, o anche trasportandolo a mano. E’ chiaro che sono previste particolari limitazioni anche in tal senso, tuttavia il freno a disco anteriore, e manuale posteriormente, facilitano il suo utilizzo nella quotidianità, garantendo anche una buona sicurezza per l’utente finale.

Monopattino elettrico super scontato su AliExpress

L’acquisto del monopattino elettrico richiede un esborso davvero economico, in confronto ai prezzi che in genere vediamo sul mercato, e che ci saremmo aspettati. Il risparmio in questo caso parte dal listino iniziale di 513,38 euro, a scendere del 69%, fino a 157,22 euro. L’acquisto è da effettuare subito qui.

Se siete interessati ad acquistarlo, vi segnaliamo subito che i tempi di spedizione sono molto ridotti (entro 10 giorni dal completamento dell’ordine), con spedizione gratuita dal magazzino presente in Francia. Viene imposto un limite massimo di 3 pezzi a cliente, con effettivamente la possibilità di effettuare il resto, nel caso in cui riscontraste problemi di alcun tipo. La garanzia è sempre di 2 anni, con validità diretta dal giorno di ricezione del prodotto presso il vostro domicilio, capace di coprire sempre e soltanto i difetti di fabbrica.