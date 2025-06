Google Play Store potenzia l’assistenza con l’AI Gemini

Google continua a spingere sull’integrazione dell’intelligenza artificiale nei suoi servizi. E l’ultima novità riguarda il Play Store. La piattaforma di distribuzione delle app Android ha appena introdotto una funzione chiamata “Ask Play about this app”. Questa sfrutta l’assistente AI Gemini per rispondere alle domande degli utenti sulle applicazioni disponibili. Questa innovazione vuole semplificare l’esperienza di chi utilizza lo store. Offrendo così risposte immediate senza dover abbandonare la pagina dell’applicazione. Oppure senza dover cercare informazioni da un’altra parte.

L’AI potrebbe avere dei limiti, ma anche prospettive di sviluppo

Attualmente presente nella versione 46.1.39-31 del Google Play Store, la nuova funzione consente agli utenti di porre domande dirette a Gemini, sia generiche, come “A cosa serve questa app?”, sia più specifiche, ad esempio “Come si crea un gruppo in WhatsApp?”. In aggiunta alla possibilità di digitare liberamente, l’assistente suggerisce anche alcune delle domande più frequenti. In questo modo l’utente può selezionarle con un semplice tap per ottenere risposte rapide e precise. Questo approccio è particolarmente utile per chi non ha familiarità con certe applicazioni. Oppure vuole risparmiare tempo evitando lunghe ricerche online.

Nonostante le potenzialità, è importante sottolineare che le risposte fornite dall’intelligenza artificiale non sono sempre impeccabili. Quindi potrebbero risultare imprecise o incomplete in qualche caso. Inoltre, la funzione “Ask Play about this app” non copre ancora tutte le applicazioni presenti sullo store. Ma è probabile che Google estenderà la compatibilità a un numero maggiore di app nei prossimi mesi.

Questa mossa conferma la strategia di Google di rafforzare l’utilizzo di Gemini all’interno del proprio mondo. Incrementando così l’interattività e la capacità di supportare gli utenti attraverso risposte contestualizzate e immediate. Con questa novità, il Play Store diventa più di una semplice vetrina di app. Si trasforma in uno strumento più intelligente e interattivo, in grado di guidare anche gli utenti meno esperti nel mondo delle applicazioni Android.