Samsung Galaxy Fit3 imperdibile: su Amazon costa meno di 40 euro

Esperienza d’uso incredibile con questo Samsung Galaxy Fit3 progettato appositamente per consentire agli utenti di tenere sotto controllo alcuni parametri della salute, ma non solo. Non a caso, infatti, si tratta di un dispositivo innovativo che mette a disposizione anche tante funzionalità dedicate allo sport.

Siete appassionati di sport e non potete mai fare a meno di sessioni di fitness? Questo dispositivo è perfetto per voi e oggi costa davvero pochissimo grazie a uno sconto disponibile su Amazon.

Samsung Galaxy Fit3: oggi in offerta imperdibile

Tra le offerte imperdibili oggi disponibili su Amazon c’è anche quella attiva sul Samsung Galaxy Fit3. Un dispositivo che non solo costa poco ma che grazie al display AMOLED rettangolare da 1,6″ accompagna gli utenti nelle attività di fitness, ma non solo. La visualizzazione di dettagli diventa semplice e di qualità, oltre a poter navigare senza sforzo e in pochissimo tempo.

Questo dispositivo è perfetto per poter monitorare il proprio stile di vita. Grazie all’eccellente batteria è in grado di rimanere attivo fino a 13 giorni con una singola carica. La ricarica fino al 65% avviene in un tempo ridotto di soli 30 minuti.

Oltre a ciò, il Samsung Galaxy Fit3 consente di dormire, allenarsi e vivere meglio usufruendo della funzione Activity tracker che mette a disposizione un numero superiore a 100 allenamenti con rilevamento automatico. Volete ottenere anche preziose informazioni sul sonno e sui livelli di ossigeno nel sangue? E’ possibile in soli pochi secondi e può essere visualizzato tramite l’apposito display da 1,6 pollici.

Perché aspettare altro tempo? Approfittate subito dello sconto attualmente attivo sulla pagina web Amazon: il Samsung Galaxy Fit3 può essere acquistato a soli 39,99 euro anziché 54,90 grazie a un -27%. Si tratta di un’occasione davvero unica.