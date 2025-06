Philips, il monitor curvo è scontato di 150 euro su Amazon

Occasione assolutamente da non perdere per tutti coloro che stavano aspettando il momento giusto per acquistare un nuovo monitor curvo da aggiungere alle proprie disponibilità. La promozione attivata da Amazon è una delle migliori in circolazione e va a coinvolgere il monitor Philips 34B2U6603CH, un dispositivo di fascia medio-alta che oggi risulta essere scontatissimo.

La promozione, che potete cogliere al link che trovate inserito poco sotto, comprende un monitor da 34 pollici di diagonale, con rapporto d’aspetto in 21:9, da qui il suo essere Ultrawide, che offre una buona versatilità in fase di utilizzo grazie alla regolazione del posizionamento in altezza, dettato dalla presenza di uno stand estremamente performante e di ottima qualità, realizzato prevalentemente in metallo.

La risoluzione massima che è possibile raggiungere il 4K, precisamente 3440 x 1440 pixel, sfruttando i collegamenti presenti nella parte posteriore, quali sono HDMI, displayPort, ma anche USB-C ed altri, legati alla presenza di un Hub USB.

Monitor Philips ad un prezzo mai visto su Amazon

Il monitor Philips può essere vostro con uno sconto effettivamente più unico che raro, poiché il consumatore lo può acquistare a soli 499,90 euro, approfittando di una riduzione ulteriore del 23% rispetto al valore medio dell’ultimo periodo. Premete qui per l’acquisto.

E’ indubbio che parlare di un monitor da 34 pollici porti con sé dimensioni non propriamente ridottissime, difatti raggiunge 28,1 x 80,7 x 57,5 centimetri ed un peso di 15,38 kg. L’altra caratteristica importante del prodotto stesso è la presenza di una webcam integrata superiormente, un sensore da 5 megapixel più che valido per riuscire a realizzare buone videoconferenze, senza dover minimamente ricorrere ad accessori di terze parti (con cancellazione del rumore integrata). Da notare che lo stesso monitor ha anche gli altoparlanti integrati.