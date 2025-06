Netflix House arriva entro il 2025: ecco la nuova ed entusiasmante esperienza

Sto per arrivare ufficialmente una novità: ecco le prime Netflix House. Per chi non sapesse di cosa si tratta, saranno degli spazi che nasceranno appositamente per rappresentare l’intero ambiente delle serie e dei film del colosso dello streaming. Le prime due sedi apriranno negli Stati Uniti all’interno di due centri commerciali molto importanti rispettivamente in Pennsylvania venia e in Texas.

Questi nuovi luoghi non saranno semplici parchi a tema, ma centri di intrattenimento esperienziale dove i visitatori potranno vivere in prima persona le atmosfere delle produzioni Netflix più amate. L’obiettivo è quello di trasformare le serie in spazi fisici, unendo giochi, ambientazioni interattive e cucina ispirata alle storie più iconiche.

Cosa ci sarà nelle prime Netflix House

A Dallas, gli appassionati potranno sfidare sé stessi in esperienze come “Squid Game: Survive the Trials” oppure addentrarsi nel mondo di “Stranger Things: Escape the Dark”. A queste si aggiunge Netflix RePLAY, una sala giochi dal sapore rétro con prove fisiche e mini giochi ispirati al catalogo della piattaforma.

La sede di Philadelphia sarà ancora più estesa e proporrà attrazioni tratte da Mercoledì e One Piece, come “Eve of the Outcasts” e “Quest for the Devil Fruit”. Saranno presenti anche contenuti in realtà virtuale sviluppati da Sandbox VR, un campo da mini golf a nove buche e il TUDUM Theater, pensato per proiezioni esclusive.

Esperienze culinarie e nuovi progetti in arrivo

Entrambe le Netflix House includeranno ristoranti permanenti, dove la cucina sarà ispirata a titoli come Bridgerton o Knives Out. Non mancheranno eventi stagionali e contenuti aggiornati regolarmente per rendere ogni visita diversa dalla precedente.

Il progetto è solo all’inizio: è già confermata una terza sede in apertura nel 2027, sulla Strip di Las Vegas, accanto al MGM Grand. Sorgerà nel centro commerciale Blvd Las Vegas, e prenderà il posto dell’attuale pop-up Netflix Bites, attivo fino all’inizio del 2026.

Con questa espansione, Netflix punta a trasformare l’intrattenimento digitale in esperienza reale, portando i suoi contenuti fuori dallo schermo e all’interno di spazi pensati per il coinvolgimento diretto del pubblico.