Netflix: le novità in arrivo per il mese di giugno

Con l’arrivo del mese di giugno, Netflix propone novità interessanti per il suo catalogo. Tra le uscite più attese c’è Straw – Senza Uscita. Si tratta di un film che racconta la drammatica esperienza di una madre single che lotta per prendersi cura della figlia malata. Il tutto in un mondo apparentemente indifferente. La pellicola sarà disponibile in Italia dal 6 giugno. Il 19 giugno, invece, arriva The Waterfront. Un dramma familiare ambientato nella Carolina del Nord e ispirato a fatti reali. Quando il patriarca della famiglia Buckley, che controlla l’industria della pesca locale, si ammala, la moglie e il figlio tentano di mantenere a galla l’impero. Un’altra storia intensa è quella di K.O. in arrivo il 6 giugno. La storia segue Bastien che ha causato involontariamente la morte di un avversario in un incontro di arti marziali miste. Quando la vedova di quell’uomo lo contatta per ritrovare il figlio scomparso, Bastien si ritrova coinvolto in situazioni pericolose.

Netflix arricchisce il suo catalogo: ecco le nuove serie tv

Uno dei titoli più attesi è Ginny & Georgia che arriva sulla piattaforma il 5 giugno. La serie torna con la sua terza stagione e si apre con l’arresto di Georgia per omicidio durante il suo matrimonio. Ginny si trova a dover decidere da che parte schierarsi in un momento di crisi che metterà alla prova il loro legame. Torna su Netflix anche FUBAR con la sua seconda stagione. Luke Brunner, agente CIA veterano, dopo aver salvato la figlia torna ad affrontare minacce ancora più pericolose. La serie arriva il 12 giugno.

La suspense cresce con Ombre nell’Acqua. Si tratta di una serie che ruota attorno a Kieran Elliott, il cui ritorno nella cittadina di Evelyn Bay riapre ferite mai rimarginate. Una serie di indagini risvegliano antichi segreti. Il tutto mentre si è alla ricerca di un assassino nascosto tra gli abitanti. La serie esordirà il 6 giugno. Tornano su Netflix anche le Barracuda Queens con la seconda stagione (5 giugno). Ora le ragazze, anche se hanno promesso alla madre di smettere con le rapine, cominciano a cercare nuovi modi per fare soldi.

Infine, il 27 giugno arriva su Netflix il gran finale con la terza stagione di Squid Game. Gi-hun è deciso a fermare tale terribile macchina di morte, ma le scelte dei sopravvissuti complicano ogni passo. La nuova stagione promette di chiudere la saga con un finale mozzafiato e carico di significato.