iOS 26 non convince, troppi lag e prestazioni deludenti: fortunatamente è solo la Developer Beta

La prima Developer Beta di iOS 26 è stata rilasciata da Apple, ma i feedback degli utenti non sono incoraggianti. Alcuni iPhone aggiornati alla nuova versione stanno mostrando prestazioni estremamente rallentate, con episodi di blocchi improvvisi e problemi di reattività generale.

Tra le testimonianze più diffuse c’è quella di chi, dopo aver installato la beta su un iPhone 15 Pro Max, si è ritrovato con un dispositivo praticamente inutilizzabile: impossibile scorrere la schermata home, aprire il multitasking o anche solo spegnere il telefono. Situazioni simili si stanno moltiplicando online, alimentando il malcontento di chi ha scelto di provare in anteprima il nuovo sistema operativo.

I rischi delle versioni di sviluppo

Come sempre accade con le Developer Beta, si tratta di software pensati per gli sviluppatori e non per l’uso quotidiano. Le prime release, in particolare, possono contenere bug significativi, problemi di compatibilità con app essenziali e un impatto negativo sull’autonomia.

Chi sceglie di installarle senza disporre di un backup recente o senza sapere come tornare a una versione stabile può incorrere in difficoltà serie. Tornare a iOS 18.5, ad esempio, comporta la formattazione completa del dispositivo, con la conseguente perdita delle app installate.

Meglio attendere la versione pubblica

Apple dovrebbe rilasciare la Public Beta di iOS 26 nel corso di luglio. Questa versione sarà più stabile e includerà correzioni per alcuni dei problemi riscontrati nella Developer Beta 1. Per chi utilizza l’iPhone in ambito lavorativo o ha bisogno di affidabilità quotidiana, è consigliabile evitare l’installazione delle build di sviluppo.

Anche se l’anteprima delle nuove funzioni può essere allettante, è importante ricordare che le beta servono a testare il sistema e non garantiscono la piena operatività. Per ora, chi ha scelto di provare iOS 26 in anteprima sta facendo i conti con blocchi frequenti, gesture non reattive e un sistema instabile. Un promemoria utile per chiunque stia pensando di fare il prossimo passo.