Iliad premia i suoi clienti: più giga allo stesso prezzo

Iliad si prepara ad introdurre Giga 180. Ovvero la nuova offerta da 8,99€ al mese che prende il posto del precedente piano Giga150. Il prezzo non cambia, ma i Giga disponibili crescono, da 150 si passa a 180GB ogni mese. Questa opportunità però non è aperta a tutti. In quanto solo coloro che già possiedono un’offerta attiva con un costo uguale o inferiore a 8,99€ e con meno di 180GB inclusi potranno effettuare l’upgrade.

Iliad Giga 180: una promozione con condizioni chiare e limiti precisi

L’obiettivo di Iliad? Premiare i clienti più fedeli, spingerli verso pacchetti più completi senza aumentare i costi. Si tratta di una scelta strategica che punta alla fidelizzazione, in un mercato sempre più affollato e competitivo. Per attivare Giga 180 basta accedere alla propria area personale, utilizzare l’app ufficiale oppure recarsi in un Iliad Store, in un Corner o in uno dei nuovi PopCorner.

La promo include anche minuti illimitati verso numeri nazionali, chiamate gratuite verso fissi e mobili in USA e Canada, oltre a chiamate illimitate verso fissi di oltre 60 Paesi. Gli SMS sono senza limiti. La navigazione avviene su rete 4G e 4G+, con una velocità teorica massima di oltre 587Mbps in download, ma nella pratica i valori stimati sono più contenuti.

Nel caso si superi il limite mensile di 180GB, la connessione viene interrotta. È comunque possibile continuare a navigare, ma solo attivando l’opzione a consumo, con un costo di 90cent ogni 100MB. Per quanto riguarda l’estero, l’offerta consente di utilizzare 12GB in roaming UE e nel Regno Unito, secondo le attuali regole europee. Giga 180 può essere anche attivata in versione eSIM, con costi diversi a seconda del piano. Chi ha un’offerta da almeno 9,99€ al mese, ad esempio, può ottenerla gratuitamente. Per gli altri è previsto un contributo iniziale di 9,99€. Insomma una soluzione più che conveniente. Per tutte le altre informazioni a riguardo ci consigliano di consultare il sito web ufficiale dell’ operatore.