Apple, niente mirroring di iPhone in Europa anche con macOS 26: ecco perché

Con il lancio di macOS 26 Tahoe, molti speravano in una svolta per l’Europa, soprattutto riguardo alla funzione che permette di controllare il proprio iPhone direttamente dal Mac. Introdotta inizialmente con macOS 15 Sequoia, questa opzione — chiamata Duplica iPhone — consente l’accesso remoto allo smartphone Apple attraverso il computer, ma non è mai arrivata nei paesi europei. E, secondo quanto confermato da Apple, la situazione non cambierà nemmeno quest’anno.

A ribadirlo è stata la stessa azienda nel corso della WWDC 2025, in una dichiarazione rilasciata alla testata francese Numerama. La spiegazione risiede nelle normative europee introdotte con il Digital Markets Act (DMA), che impongono a operatori come Apple — identificati come gatekeeper — di garantire equità tra servizi propri e quelli di terze parti.

Apple teme ripercussioni sull’ecosistema

La presenza della funzione Duplica iPhone in Europa comporterebbe, secondo Apple, il rischio di dover offrire lo stesso livello di integrazione anche ai dispositivi Android. Per adeguarsi, sarebbe necessario sviluppare protocolli universali, in grado di estendere le stesse funzionalità anche alla concorrenza. Un passaggio che l’azienda considera svantaggioso, sia dal punto di vista tecnico che strategico.

Invece di procedere in questa direzione, Cupertino ha scelto di non includere affatto la funzione nel mercato europeo, lasciando l’opzione disponibile solo negli Stati Uniti e in altri territori fuori dall’UE. Una scelta che solleva interrogativi più ampi, perché Duplica iPhone potrebbe essere solo la prima di una lunga serie di funzionalità escluse in futuro a causa delle nuove regolamentazioni.

AirDrop e altre funzioni a rischio

Tra le funzioni che potrebbero essere coinvolte in futuro c’è anche AirDrop, benché per il momento non vi siano segnali ufficiali in tal senso. Le presentazioni alla WWDC non hanno lasciato intendere modifiche imminenti, ma il contesto normativo in continua evoluzione mantiene alta l’attenzione sulle prossime mosse di Apple in Europa. La situazione dunque sembra essere complessa, si spera in risvolti più positivi nei tempi che verranno.