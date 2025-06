Apple: nuova Beta di iOS 26 risolve un problema molto serio

Dopo pochi giorni dall’annuncio e dal rilascio ufficiale in beta per sviluppatori di iOS 26, Apple ha rilasciato la prima versione aggiornata per quanto riguarda il suo nuovo sistema operativo che come ben sappiamo introdurrà interessanti novità il prossimo anno quando avverrà il rilascio globale per tutti, ricordiamo infatti che l’attuale versione del sistema operativo è riservata esclusivamente agli sviluppatori ed è disponibile solo per i modelli di iPhone 15 e iPhone 16.

La beta è arrivata portando con sé tutte le novità che Apple ha dichiarato recentemente tra le quali spicca la nuova interfaccia grafica definita come Liquid Glass, che introduce un’interfaccia dedicata particolarmente alle trasparenze e alle rotondità dei vari menu che diventano così molto più simili ad Android, ma allo stesso tempo molto più fresh e puliti alla vista.

Update necessario

L’update della beta si è reso necessario dopo che alcuni utenti, i quali ovviamente avevano installato la prima versione rilasciata da parte di Apple, avevano segnalato un problema piuttosto serio, alcuni dispositivi mostravano il simbolo della batteria scarica e non riuscivano ad avviarsi dopo un’installazione del sistema operativo, questa beta ammira a risolvere proprio questo malfunzionamento che aveva colpito in particolari dispositivi più recenti.

Il download per chi non lo sapesse può essere effettuato direttamente dall’applicazione Impostazioni sui dispositivi abilitati, il requisito però è quello di avere un profilo sviluppatore registrato.

Ricordiamo che iOS 26 introduce un pacchetto di novità decisamente sostanzioso, le funzionalità sono state aggiornate e tra queste spiccano le modifiche nell’app Messaggi, quest’ultima ora consente una gestione più dinamica delle conversazioni, l’applicazione telefono ora include strumenti avanzati per filtrare le chiamate indesiderate e poi spicca Safari, il browser predefinito infatti beneficia di prestazioni più veloci con una modalità di protezione della privacy migliorata.

Se avete installato iOS 26 sicuramente starete già provando tutti questi cambiamenti, ma allo stesso tempo se siete desiderosi di tornare ad una versione più stabile, ricordate che il downgrade ad iOS 18 è sempre possibile.