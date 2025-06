WindTre e Very Mobile: niente più roaming gratis nel Regno Unito

Dal 16 giugno 2025, WindTre e Very Mobile non offrono più il roaming zero per i clienti in viaggio nel Regno Unito. Questo significa che telefonate, SMS e traffico dati nel territorio britannico vengono ora tariffati come se ci si trovasse in un Paese fuori dall’Unione Europea, salvo specifiche offerte attive sulla linea.

L’uscita definitiva del Regno Unito dall’elenco dei Paesi inclusi nel regolamento europeo del roaming era stata annunciata con anticipo e adesso diventa effettiva. Per evitare brutte sorprese, è importante conoscere nel dettaglio le nuove tariffe standard.

Le nuove tariffe WindTre e Very Mobile

WindTre applica i seguenti costi per chi si trova nel Regno Unito:

20 cent/minuto per le chiamate verso l’Italia, il Regno Unito e la Zona Europa;

20 cent/minuto per le chiamate ricevute;

20 cent/SMS inviato ;

5 cent/MB per il traffico dati.

Per quanto riguarda Very Mobile, il Regno Unito rientra ora nella zona tariffaria 2 (esclusa Gibilterra, inserita nella zona 3). Le tariffe aggiornate sono:

2,15 euro per i primi 60 secondi di chiamata dall’Italia verso il Regno Unito;

2,00 euro/minuto con scatti anticipati dopo il primo minuto;

0,07 euro/SMS inviato verso UK ;

0,35 euro/minuto per chiamate in uscita dal Regno Unito verso l’Italia;

0,35 euro/minuto per le chiamate in entrata nel Regno Unito;

0,20 euro/SMS inviato dal Regno Unito all’Italia ;

0,035 euro/MB per la navigazione internet nel Regno Unito.

Le alternative: WindTre Travel Pass UK

Per contenere i costi, WindTre propone tre opzioni Travel Pass per il Regno Unito, che si attivano solo quando utilizzate:

Weekly : 50 minuti, 5 giga, a 2,99 euro per 7 giorni . L’attivazione è praticamente gratuita in promozione;

Monthly : 100 minuti, 10 SMS, 10 giga, a 4,99 euro per 30 giorni . Anche in questo caso per attivarla non bisogna spendere nulla;

Monthly+: 200 minuti, 20 SMS, 20 giga, a 9,99 euro per 30 giorni. Come per le precedenti due, anche qui l’attivazione è gratis.

Chi viaggia nel Regno Unito con WindTre o Very Mobile dovrà dunque considerare attentamente queste nuove condizioni, valutando l’attivazione di un pacchetto Travel Pass o soluzioni alternative per evitare costi elevati.