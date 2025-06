WindTre Special 5G Easy Pay, promo wow per chi attiva un nuovo numero

L’operatore telefonico italiano WindTre continua ad ampliare la sua proposta. A.partire dalla giornata di oggi 16 giugno 2025, in particolare, l’operatore ha reso disponibile una nuova super offerta di rete mobile per l’estate. Ci stiamo riferendo alla nuova offerta denominata WindTre Special 5G Easy Pay, una proposta dedicata a tutti i nuovi clienti dell’operatore che decideranno di attivare un nuovo numero telefonico. Vediamo qui di seguito cosa include.

WindTre Special 5G Easy Pay, nuova offerta bomba per chi attiva un nuovo numero

A partire dalla giornata di oggi, l’operatore telefonico italiano WindTre ha reso disponibile una nuova interessante offerta di rete mobile. Come già accennato in apertura, l’offerta in questione si chiama WindTre Special 5G Easy Pay. Quest’ultima non sarà disponibile all’attivazione per tutti, ma lo sarà solo per i nuovi clienti dell’operatore che decideranno di attivare un nuovo numero telefonico. Non sarà quindi attivabile dai nuovi clienti dell’operatore che richiederanno la portabilità del proprio numero.

Nello specifico, l’offerta in questione arriva ad includere ogni mese fino ad addirittura 200 GB di traffico dati. Questi saranno inoltre validi per navigare con le nuove reti di quinta generazione. Oltre a questo, il bundle dell’offerta comprende poi fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Per avere a disposizione questo fantastico bundle, gli utenti non dovranno spendere cifre esorbitanti.

È infatti prevista una spesa di appena 9,99 euro al mese, scegliendo però il metodo di pagamento automatico Easy Pay. Per ottenere giga senza limiti, gli utenti potranno inoltre sfruttare la promozione della convergenza con un’offerta di rete fissa dell’operatore WindTre. Non sarà tuttavia possibile abbinare l’acquisto di uno smartphone con questa offerta.

Si tratta dunque di un’offerta mobile davvero notevole per tutti coloro che decideranno di attivare un nuovo numero WindTre. Ricordiamo che per il momento l’offerta WindTre Special 5G Easy Pay sarà disponibile all’attivazione fino alla giornata dell’8 luglio 2025.