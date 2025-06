Fiat 500 Hybrid: Primi Test su Strada per il Ritorno della Citycar

La nuova Fiat 500 Hybrid non è più soltanto un progetto su carta, ma circola già su strada a Torino. Infatti, online, sono già presenti le prime immagini dell’ auto che viene mostrata senza alcun camuffamento. Un dettaglio che non sorprende, visto che il costruttore aveva già diffuso alcune foto ufficiali del nuovo modello. Nonostante l’aspetto pressoché identico alla versione elettrica, un occhio attento può notare un dettaglio rivelatore. Sembra sia presente una presa d’aria frontale, necessaria per raffreddare il motore a combustione. Elemento che conferma la natura ibrida del veicolo. Sotto la carrozzeria infatti si nasconde un’evoluzione del motore Mild Hybrid già presente sulla Fiat Panda, capace di offrire circa 70Cv di potenza.

Fiat 500 Hybrid: una nuova speranza per Mirafiori

Il nuovo modello mantiene la trasmissione manuale a sei marce, cosa ormai rara nel mercato attuale. Gli interni seguono lo stile della sorella elettrica, con l’aggiunta della leva del cambio e qualche piccolo aggiornamento nei materiali e nelle finiture. Le novità estetiche saranno minime. Ma si prevede l’introduzione di nuove colorazioni e rivestimenti esclusivi.

Dietro il lancio della nuova Fiat 500 ibrida si cela un obiettivo industriale ben più importante. Ovvero quello di cercare di ridare “slancio” allo stabilimento di Mirafiori. In un momento di incertezza per la storica fabbrica, l’avvio della produzione, previsto per novembre, rappresenta un’opportunità concreta per garantire continuità occupazionale ai dipendenti. Negli ultimi anni infatti, l’impianto ha attraversato fasi piuttosto complesse, legate alla transizione verso l’elettrico e alla riorganizzazione interna del gruppo Stellantis.

L’arrivo della versione ibrida, più accessibile rispetto a quella elettrica, risponde a una fascia di mercato ampia e fedele. In questo modo, la fiat 500 Hybrid potrebbe diventare un pilastro per assicurare stabilità all’intero comparto produttivo torinese. Nei prossimi mesi, con l’avvicinarsi dell’uscita ufficiale, ci si aspetta un aumento delle informazioni disponibili oltre che nuove immagini del veicolo in prova. Il successo commerciale della nuova 500 sarà, quindi, decisivo non solo per Fiat, ma anche per il futuro della produzione automobilistica italiana.