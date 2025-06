Truffa phishing con Nespresso e Pandora, ecco i messaggi pericolosi

Correre un rischio è ormai comune quando si apre la propria e-mail o un’applicazione di messaggistica. Il caso oggi è davvero rovente in quanto una truffa si sarebbe insinuata nei dispositivi degli utenti che l’avrebbero lasciata entrare pensando si trattasse di un messaggio veritiero. In realtà i messaggi sono due e portano il nome di due aziende molto famose nei loro ambiti, proprio per questo gli utenti ci sono cascati perdendo dati e soldi senza accorgersene. In basso ci sono tutte le informazioni.

Truffa phishing in corso: ecco cosa sta succedendo in questi giorni tra mail e messaggi strani

Immaginate di aver ricevuto un messaggio nel quale vi invitano a provare del caffè Nespresso. Tutto bello, tutto ideale, se non fosse una truffa bella e buona. Questo è uno dei pericoli a cui gli utenti in queste ore stanno andando incontro senza neanche saperlo e fidandosi di un testo tutt’altro che truffaldino almeno a primo impatto. Eccolo qui:

“Gentile ,

l’estate è il momento perfetto per dare un nuovo look al tuo angolo caffè. Con l’offerta Summer Days, la macchina Essenza Mini Black + 60 capsule è tua a soli 99€, invece di 148€*.

Scopri anche le altre proposte e approfitta dei vantaggi dell’estate.

Hai tempo fino al 15 giugno.

ACQUISTA ORA“.

In realtà diversi utenti hanno subito segnalato anche un’altra questione: un messaggio che parla del celebre brand di gioielli Pandora. Ovviamente non c’è alcuna opportunità di beccarsi uno sconto, ma l’unica cosa alla quale gli utenti potrebbero andare incontro è una truffa certa e pericolosa. Ecco il testo:

“Sogni d’estate

L’estate è il momento per vivere i tuoi sogni e per creare connessioni profonde. Dall’alba al tramonto, è molto più di uno stato d’animo. Vivi i tuoi sogni di libertà.

Scopri i nuovi gioielli Pandora ispirati alla stagione più luminosa, per vivere la tua estate di libertà.

ACQUISTA ORA“.