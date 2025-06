Tinder, appuntamenti a due con Double Date: da luglio anche in Italia

Tinder amplia ancora la propria offerta introducendo Double Date, una funzione pensata per rendere più rilassante e sociale l’esperienza degli appuntamenti online. Lanciata inizialmente in alcuni Paesi selezionati, la novità arriverà ufficialmente in Italia a luglio, puntando soprattutto a coinvolgere una fascia di utenti più giovani e a proprio agio con dinamiche di gruppo.

Con Double Date è possibile creare una coppia con un amico o un’amica, per poi essere messi in contatto con altre coppie che hanno fatto la stessa scelta. Il sistema consente di applicare filtri condivisi, come il genere e l’orientamento sessuale, per trovare combinazioni compatibili in base alle preferenze comuni. Potrebbe essere questo un ulteriore incentivo ad utilizzare la famosissima piattaforma di incontri, la quale è diventata sempre più attuale e frequentata in tutti i paesi del mondo.

Incontri doppi e chat a quattro: come funziona Double Date su Tinder

Una volta ottenuto il match, le due coppie vengono invitate a una conversazione a quattro, ma senza limitare l’interazione individuale: chi preferisce può continuare a chattare con uno solo dei partecipanti. Il sistema è inoltre flessibile, e consente di creare gruppi fino a quattro persone, rendendo l’esperienza ancora più dinamica.

L’obiettivo principale è quello di ridurre la pressione tipica degli incontri uno a uno, offrendo un contesto più informale e meno stressante. I test condotti da Tinder mostrano un miglioramento del coinvolgimento, con un incremento del 35% nel numero dei messaggi tra utenti sotto i 29 anni.

Il nuovo approccio sembra anche contribuire alla fidelizzazione della community: circa il 12% di chi ha provato Double Date nella fase di test era costituito da nuovi utenti o utenti rientrati dopo un periodo di inattività. Inoltre, la mossa appare strategica in risposta alla crescente concorrenza di app emergenti come DuoDate e Doubble, che già puntano sugli appuntamenti in gruppo come leva distintiva.