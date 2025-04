Tinder più sicuro: anche in Italia arriva la verifica del profilo con documenti e video

Molti utenti hanno sempre lamentato problematiche relative alla sicurezza e alla credibilità dei profili su Tinder. Ben presto tutto questo sarà solo lontano ricordo in quanto anche la divisione italiana della celebre applicazione per incontri ha scelto di introdurre la verifica del profilo mediante alcune operazioni molto importanti. Innanzitutto tale sistema prevede l’uso del documento d’identità per rendere tutto reale e legittimo, ma c’è anche il video selfie, un’ulteriore opzione che dunque contribuisce a rendere tutto più sicuro e credibile.

Un doppio livello di verifica per aumentare la fiducia

Tinder vuole in ogni modo rendere più sicure le interazioni online, limitando la presenza di profili falsi o poco trasparenti. Come gli utenti ben sanno, fino a pochi giorni fa l’identità poteva essere verificata semplicemente confrontando le foto del profilo e un semplice autoscatto, ma ora c’è anche il documento.

In fase di verifica dunque l’utente dovrà sottoporre sia il suo video selfie che un documento d’identità valido, come la carta d’identità, la patente o il passaporto. Il sistema confronterà le informazioni del documento con il volto del video e con almeno una delle immagini caricate sul profilo.

Tre simboli blu per tre livelli di affidabilità

A seconda del tipo di verifica completata, Tinder assegna icone blu differenti. Chi verifica soltanto le foto ottiene un’icona a forma di fotocamera; chi conferma solo l’identità tramite documento riceve un’icona a forma di documento. Chi sceglie di effettuare entrambi i passaggi ottiene invece un segno di spunta blu, simbolo di un profilo autentico e controllato in ogni sua parte.

Un passo verso incontri più sicuri, anche offline

Secondo Yoel Roth, responsabile della sicurezza del gruppo Match, questa iniziativa ha già ricevuto riscontri molto positivi nel Regno Unito, in Australia e negli Stati Uniti, dimostrando la sua efficacia nel migliorare la qualità delle interazioni su Tinder. La speranza dell’azienda è che il sistema contribuisca a creare un ambiente in cui sia più semplice riconoscere chi ha davvero interesse a interagire in modo trasparente, riducendo i rischi di truffe o incontri sgradevoli.

Con questo aggiornamento, Tinder si candida a diventare una piattaforma non solo popolare, ma anche più affidabile, in un momento in cui l’attenzione verso la sicurezza digitale è sempre più alta.