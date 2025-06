Kena stupisce, arriva Kena 4,99 Special 150 GB

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile non sembra essere ancora sazio. In queste ultime settimane ha infatti reso disponibili all’attivazione numerose offerte mobile di rilievo. Una delle ultime arrivate è la nuova offerta mobile nota con il nome di Kena 4,99 Special 150 GB. Come suggerisce il nome, si tratta sostanzialmente di una versione speciale di una sua offerta molto apprezzata dagli utenti, la quale è caratterizzata questa volta da un maggior quantitativo di giga per navigare. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Kena stupisce ancora, arriva la nuova offerta mobile Kena 4,99 Special 150 GB

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha reso disponibile un’altra super offerta vantaggiosa. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla nuova offerta mobile denominata Kena 4,99 Special 150 GB. Quest’ultima è una nuova versione speciale della nota offerta proposta dall’operatore da qualche tempo. Con questa nuova versione, gli utenti potranno utilizzare ogni mese addirittura fino a 150 GB di traffico dati.

Questi saranno validi per navigare sempre con una connettività massima pari al 4G e con una velocità massima pari a 60 mbps in download e 30 mbps in upload. Come da tradizione dell’operatore, l’offerta in questione include poi nel suo bundle minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. Nonostante questo bundle più ricco del passato, l’offerta mantiene invariato il costo rispetto alla versione originale.

Per avere Kena 4,99 Special 150 GB, infatti, gli utenti dovranno sostenere una spesa pari a solo 4,99 euro al mese. A questo, sarà necessario aggiungere inizialmente 5 euro per il costo di attivazione dell’offerta. Non è invece previsto alcun costo per la scheda sim. Ricordiamo tuttavia che questa offerta è di tipo operator attack, quindi è attivabile da chi richiede la portabilità del proprio numero da alcuni operatori telefonici specifici. Sono tuttavia esclusi coloro che provengono da ho. Mobile, Very Mobile e Tiscali.