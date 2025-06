Threads, arrivano i tag spoiler: cambia il modo di parlare di serie TV e videogiochi

Meta non si ferma ed oltre a Facebook, Instagram e WhatsApp, continua ad aggiornare Threads. L’applicazione social che nasce per sfidare X, sta diventando sempre più interessante sotto ogni punto di vista. Attualmente in test ci sono i cosiddetti tag spoiler, una funzione pensata per proteggere chi vuole evitare anticipazioni su film, serie TV, videogiochi o altri contenuti.

Come ha precisato il CEO Adam Mosseri, gli utenti che pubblicano un post su Threads potranno ora selezionare porzioni di testo o immagini e contrassegnarle come “spoiler”. I contenuti così marcati appariranno sfocati e saranno visibili solo se l’utente decide di toccarli per visualizzarli. Secondo Mosseri, Threads sarebbe la prima app testuale di questo tipo a offrire una funzione del genere in modo nativo.

Un passo avanti per la moderazione e la conversazione civile

In realtà, altri social come Reddit permettono già da tempo di etichettare contenuti come spoiler. Tuttavia, la novità di Threads è significativa perché si inserisce in un contesto più visivo e personale, in cui l’identità reale dell’utente è più evidente rispetto ad altre piattaforme. Il tag spoiler rappresenta quindi uno strumento utile per stimolare conversazioni più libere, ma rispettose delle preferenze altrui.

Questa nuova funzione arriva a poca distanza da un’altra modifica importante: la possibilità di inviare messaggi diretti all’interno dell’app. Anche questo aggiornamento ha sollevato discussioni tra chi lo vede come un passo avanti nell’interazione e chi teme un aumento di comportamenti scorretti. In entrambi i casi, Meta sembra intenzionata a rendere Threads più completo e competitivo.

Dal lancio iniziale, Threads ha già introdotto topic di tendenza, modifiche ai post e nuove opzioni per la visualizzazione dei feed. L’aggiunta dei tag spoiler rafforza ulteriormente l’intento di Meta: posizionare Threads tra le piattaforme social principali, al fianco di realtà come X e Reddit.

Sebbene la rivendicazione di unicità per questa funzione sia discutibile, l’approccio di Meta appare coerente con una strategia di crescita orientata all’esperienza utente, che punta a conciliare libertà espressiva e rispetto per chi non vuole rovinarsi il finale di un film o l’esito di una partita.