WindTre e le 3 offerte con 5G gratis fino a GIGA ILLIMITATI ogni mese

WINDTRE propone una gamma di offerte pensate per chi sceglie di cambiare operatore, con piani che variano per quantità di giga ma mantengono sempre minuti illimitati, 50 SMS e una rete stabile e capillare, che oggi copre il 99,7% della popolazione in 4G e il 97% in 5G. Tre soluzioni diverse, per esigenze di navigazione differenti, tutte attivabili solo in caso di portabilità da operatori selezionati. Soluzioni di questo tipo sono eccezionali soprattutto per chi cercava qualcosa di meglio in termini di quantità dei contenuti per un prezzo competitivo.

75 Giga: l’offerta di base per un uso equilibrato

Si chiama WINDTRE 75 Giga e rappresenta la proposta più semplice della serie: per 7,99€ al mese, include 75 giga in 4G, oltre a minuti illimitati e 50 SMS verso tutti. Un’offerta pensata per chi ha un consumo regolare di dati ma non vuole rinunciare alla comodità di un piano completo. La promozione è riservata esclusivamente a chi porta il proprio numero da operatori compatibili.

150 Giga: più spazio per lo streaming e i social

Per chi utilizza frequentemente lo smartphone per streaming, videochiamate e app social, c’è WINDTRE 150 Giga. L’offerta include 150 giga in 4G, sempre con chiamate illimitate e 50 SMS, al costo di 10,99€ al mese. È la soluzione ideale per chi desidera maggiore libertà nella navigazione senza arrivare ai costi di un piano illimitato.

Giga illimitati in 5G a velocità controllata

Chi vuole evitare completamente i limiti mensili può optare per WINDTRE Giga Illimitati: il piano mette a disposizione traffico dati senza soglia, su rete 5G con velocità fino a 10 Mbps, al prezzo di 10,99€ al mese. Anche in questo caso, chiamate e SMS seguono lo schema delle altre offerte. Una proposta interessante per chi cerca continuità d’uso, senza interruzioni o soglie da monitorare.

Con queste tre offerte, WINDTRE offre una copertura avanzata, prezzi chiari e condizioni diverse in base al profilo di consumo, puntando su flessibilità e qualità della rete.