Porsche incanta: una collaborazione speciale con Ferragamo per il 40° anniversario

Il mondo dell’auto sportiva incontra l’haute couture: Porsche e Ferragamo firmano un’edizione speciale che punta dritto all’essenza del design senza tempo. Il modello 911 Carrera 4 GTS e la Taycan 4S diventano icone su misura, realizzate per stupire con cura sartoriale e gusto impeccabile per il lusso. Il colore protagonista è il profondo Blusogno, ispirato al blu notte delle collezioni Ferragamo. Un pigmento creato appositamente per l’occasione, ora disponibile grazie al programma Paint to Sample Plus. Su cofano e spoiler, sottili linee bianche esaltano la silhouette in modo dinamico e raffinato. I cerchi, verniciati nello stesso tono, portano righe bianche dipinte a mano. Sul retro, la sigla è tracciata in bianco con bordi Blusogno, mentre lo scudetto Porsche diventa rosso per omaggiare Ferragamo.

All’interno della Porsche regna la raffinatezza

La pelle Blusogno avvolge tutto dai sedili, volante GT, alla leva del cambio. Ogni filo e ogni cucitura sono stati tinti ad hoc. Il cruscotto della 911 è decorato con paldao blu, così come la console. Nella Taycan, il legno alterna blu e nero per un effetto lussuoso. I dettagli? Spiccano inserti in alluminio con la scritta “40 Anni Porsche Italia” e targhette dedicate all’edizione. Il logo Ferragamo appare luminoso sui sottoporta. L’orologio Sport Chrono, incorniciato nei colori italiani, batte il tempo di un sogno a occhi aperti.

Salvatore Ferragamo e Ferry Porsche condividevano una visione: trasformare idee in esperienze. In questa serie limitata risuona quell’eco. Non è solo estetica: è cultura, passione, innovazione. Un incontro che non chiede di scegliere tra auto e moda, ma invita a viverle entrambe. Le Porsche 911 e Taycan Blusogno sono disponibili solo in Italia, come un segreto raccontato solo a chi sa ascoltare. Come resistere a qualcosa che è già leggenda? Solo Porsche poteva osare così tanto. Solo Ferragamo poteva rifinirlo con tale grazia. Chi le guiderà, sentirà il sogno, il lusso, la qualità sulla propria pelle. Porsche continua ad essere la cima, il punto massimo, l’auto dei desideri.