PosteMobile punta sul risparmio con Creami Extra WOW 50

Una tariffa semplice, economica e completa. È questa la promessa della nuova offerta Creami Extra WOW 50 Edizione 2024 proposta da PosteMobile. Rivolta esclusivamente ai nuovi clienti, questa soluzione permette di accedere a minuti e SMS illimitati, insieme a 50GB di traffico internet in 4G+. Il tutto al prezzo mensile estremamente competitivo di 5,99€, che la colloca tra le offerte più accessibili attualmente presenti sul mercato della telefonia mobile.

PosteMobile: navigazione rapida, zero sorprese e servizi inclusi nel prezzo

L’attivazione è possibile sia online che presso gli uffici postali, con un costo iniziale di 10€ per la SIM e ulteriori 10 euro per la prima ricarica, che comprende il canone del primo mese. La copertura è garantita dalla rete 4G+ di Vodafone, la cui diffusione raggiunge oltre il 99% della popolazione italiana, con una velocità di connessione fino a 300Mbps. Gli utenti possono navigare, chiamare e inviare messaggi senza preoccuparsi di soglie settimanali o costi nascosti.

L’offerta non si limita però solo alla convenienza economica. In quanto essa include anche una serie di servizi extra gratuiti. Funzioni come “Ti cerco”, “Richiama ora”, l’avviso di chiamata e il controllo del credito residuo sono sempre disponibili senza dover spendere di più. È compreso anche l’uso dell’hotspot, utile per condividere la connessione dati con altri dispositivi, senza limiti né sovrapprezzi.

In ogni caso è fondamentale ricordare di mantenere il credito sufficiente sulla SIM per garantire il rinnovo dell’offerta. In caso contrario, si applicano le tariffe standard. Ovvero 18 centesimi al minuto, 12centesimi per SMS e 2€ al giorno per 500MB di navigazione, se la tariffa dati base è attiva. Gli utenti possono gestire queste impostazioni accedendo all’area personale sul sito PostePay, tramite l’app ufficiale o inviando un SMS gratuito al 4071160. Insomma, con la nuova Creami Extra WOW 50, PosteMobile punta su un’offerta trasparente, senza vincoli nascosti, capace di soddisfare le esigenze di privati, professionisti e famiglie