Trump lancia la pentola a pressione MAGA: la cucina è ora è patriottica?

Il dorato T1 Phone non era che un assaggio. Sotto la patina scintillante si nascondeva un modello da 170 dollari prodotto da Wingtech, ma per Trump era già simbolo di potere. Adesso il Presidente rilancia con un’intera linea per la casa. Il mercato si prepara ad accogliere stoviglie, lenzuola e perfino una pentola a pressione targata Make America Great Again. Proprio così, sarà marchiata con lo slogan che ha infiammato folle e campagne. La Instant Pot MAGA potrebbe arrivare nei negozi in concomitanza con il Giorno dell’Indipendenza. Un’operazione non solo commerciale: i guadagni andranno alla Trump Presidential Library, costruendo così un lascito materiale attorno alla sua figura politica. In patria, i fan già fremono mentre altrove le sopracciglia si sollevano.

Elettrodomestici, lenzuola e porcellane col volto di Trump

L’annuncio entra anche nel mondo del design d’interni. La fusione tra Corelle Brands e Instant Brands ha dato il via a una sinergia patriottica senza precedenti. La società lancerà prodotti griffati “45/47”, in riferimento ai due mandati presidenziali di Trump. La Lenox Corporation ha già preparato una collezione di piatti in porcellana con il volto del tycoon. Un set, pare, finirà sulla tavola di Melania. Nel frattempo, Live Comfortably e Simply Interior Homes hanno cucito lenzuola Mar-a-Lago dal gusto opulento e tessuti ispirati alla residenza presidenziale. Non solo merchandising, ma estetica politica trasformata in oggetto usabile ogni giorno. Quale sarà il prossimo passo? Un frullatore con il sigillo presidenziale? Una caffettiera con il tweet del giorno?

Secondo fonti vicine alla campagna, Donald Trump ha già guadagnato sei milioni di dollari grazie alla concessione della propria immagine. Soldi veri, incassati mentre la popolarità cresce tra i suoi sostenitori più fedeli. C’è una però una questione legale che grava sull’operazione: le Clausole sugli Emolumenti. Queste leggi vietano ai presidenti americani di ottenere vantaggi economici da governi o affari, soprattutto se stranieri. Una norma chiara, forse troppo chiara per non sollevare dubbi. Trump, dal canto suo, non bada a queste leggi.