Soundcore Select 4 Go in regalo: Amazon la offre a soli 21,99€

Avreste mai immaginato di poter creare una qualità sonora eccellente negli ambienti della vostra casa, ma non solo, semplicemente utilizzando una piccola cassa? Ebbene sì, tutto questo è possibile grazie alla cassa Soundcore Select 4 Go che si contraddistingue grazie a una serie di caratteristiche tecniche che la rendono unica.

Non a caso, infatti, il costruttore ha realizzato un accessorio con un design compatto e leggero per consentire a chiunque di portarla anche in borsa. Tra i principali punti di forza di questo altoparlante Bluetooth dalle dimensioni compatte c’è la potenza sonora con un’uscita da 5W che offre prestazioni audio definite e dinamiche in ogni istante.

Soundcore Select 4 Go: la cassa perfetta in ogni momento

Perché spendere tanto quando è possibile acquistare un accessorio pratico e compatto con un rapporto qualità/prezzo davvero eccellente? Oggi la Souncore Select 4 Go viene offerta a un prezzo davvero competitivo sulla pagina web del colosso dell’e-commerce Amazon.

Oltre alle dimensioni compatte e al suono potente, questa cassa dispone di certificazione IP67 per una protezione completa contro polvere e acqua, ma non solo. La speciale progettazione di questo dispositivo, lo rende perfetto anche per resistere alle condizioni più estreme. Non manca inoltre un’innovativa tecnologia galleggiante che lo rende ideale anche anche al mare e durante le feste in spiaggia.

Un’eccellente batteria assicura, inoltre, fino a 20 ore di musica con una sola ricarica. Ciò rende questa Souncore Select 4 Go perfetta per tutte le avventure sia all’aperto che in ambienti chiusi, per riunioni di lavoro o da utilizzare in aula.

Non perdete altro tempo. Oggi con la speciale offerta messa a disposizione da Amazon, la Soundcore Select 4 Go costa solamente 21,99 euro anziché 29,99. Lo sconto disponibile infatti è del 27%!