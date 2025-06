MIMO 2025 accende Monza tra rombi e meraviglie adrenaliniche

Tutto pronto per la quarta edizione di MIMO, in programma dal 27 al 29 giugno all’Autodromo Nazionale Monza. L’ingresso sarà gratuito, ma ciò che verrà offerto al pubblico avrà un valore inestimabile: tre giorni di pura adrenalina e spettacolo automobilistico. Il via ufficiale sarà venerdì 27 giugno alle 12:45, con una spettacolare sfilata di quattro modelli Pagani, tra cui la Huayra R Evo Roadster e la Utopia Coupé. Ad accompagnarle, supercar uniche come la Ferrari 812 Competizione, la McLaren Senna e la Lamborghini Revuelto. MIMO esploderà in un susseguirsi di eventi dinamici, con la Premiere Parade, la Journalist Parade e le prime auto a guida autonoma in pista, tra cui due Maserati Folgore. Il rombo dei motori sarà solo l’inizio.

Tra test drive, esibizioni e bolidi in vetrina al MIMO

Il pubblico potrà salire a bordo dei modelli più attesi. I test drive offriranno l’occasione di provare, tra le altre, la Tesla Model 3, la Mercedes Benz CLE 53 AMG Coupé e la Leapmotor C10. I paddock dell’Autodromo ospiteranno dodici marchi automobilistici, da Aston Martin a Dallara, da Tesla a McLaren, con novità come la Jaecoo 5 presentata in anteprima nazionale. L’area dedicata alla simulazione di guida, firmata Dallara AK Esports, garantirà esperienze immersive e adrenaliniche. Non mancheranno i mezzi speciali dell’Esercito, le storiche della Fondazione Marazzato e le regine d’epoca del parterre ASI, come la Lamborghini Countach a bio-benzina. Tra le auto da sogno in mostra spiccano la Pagani Zonda Revolucion, la Aston Martin DB12 e la Cybertruck di Tesla. Ogni passo tra i box sarà una scoperta.

MIMO sarà anche spettacolo, intrattenimento e passione per ogni età. Tra le aree più visitate ci sarà il Pit Show di Plenitude, dove l’e-mobility si trasformerà in un’avventura interattiva fatta di realtà virtuale e videogiochi. I riflettori punteranno sulla partecipazione della Scuderia del Portello, con una collezione di Alfa Romeo da corsa che raccontano storie leggendarie. I media partner, da Quattroruote ad alVolante, porteranno modelli speciali e concept elettrici. Le donne del motorsport sfileranno in pista nella Donne&Motori Parade, guidando le novità delle case. Il ritmo sarà scandito dalla musica di Radio RBS. MIMO, ancora una volta, metterà in scena la magia che solo le auto sanno regalare.