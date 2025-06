Offerta Vodafone: 100 Giga, 5G e minuti illimitati a soli 6,99€!

Se stai pensando di cambiare operatore e vieni da Iliad, Poste o qualche altro provider virtuale, c’è una promozione Vodafone che potrebbe fare al caso tuo. Per soli 6,99 euro al mese ti danno ben 100 Giga di internet in 5G, con minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili nazionali. Sì, hai letto bene: 100 Giga in 5G, quindi navigazione super veloce, ma attenzione, serve un telefono che supporti il 5G Vodafone e devi essere in una città coperta dalla loro rete 5G.

Solo per chi cambia operatore: 100 Giga in 5G ad un prezzo mini

La cosa interessante? Di questi 100 Giga, quasi 9 li puoi usare anche quando viaggi in Europa, senza costi aggiuntivi. Quindi se sei spesso in giro per lavoro o vacanza, non dovrai più preoccuparti di quanto consumi lontano da casa.

Attivare la SIM è gratis, ma solo se lo fai online o con il servizio “Ti richiamiamo noi” (comodissimo se non vuoi perdere tempo). Ti arriva la SIM direttamente a casa senza spese di spedizione, pronta da attivare. E per evitare sorprese, se scegli il pagamento automatico con carta o PayPal, non dovrai più pensare alle ricariche: il sistema ricarica da solo 5 euro ogni volta che il credito scende sotto quella soglia. Niente più telefonate interrotte o “hai finito il credito” nel momento meno opportuno.

C’è solo una cosa da tenere a mente: questa offerta è riservata a chi passa a Vodafone mantenendo il numero da una lunga lista di operatori, tipo Iliad, Poste, Coop Italia, e molti altri piccoli provider virtuali. Se invece vieni da ho. Mobile o Fastweb, questa promozione non vale.

Ah, e i minuti e SMS illimitati? Ci sono delle regole per l’uso corretto, tipo non esagerare a inviare SMS o chiamate verso un solo operatore o ricevere più chiamate in entrata rispetto a quelle in uscita, ma in pratica è difficile che tu debba preoccuparti se usi il telefono normalmente.

In più, il piano include un bel po’ di servizi utili: la segreteria, il “chiamami” se non hai credito, la ricevuta di ritorno SMS… insomma, tutto quello che serve per non rimanere mai senza linea e connesso sempre.

Se vuoi un piano semplice, con tanti giga e senza troppi pensieri, questa offerta di Vodafone merita sicuramente un’occhiata.