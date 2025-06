Gmail cambia su Android: ora l’interfaccia sarà più interessante con Material 3 Expressive

Gmail sta ricevendo in queste settimane un importante aggiornamento grafico su Android, grazie all’introduzione del nuovo linguaggio visivo Material 3 Expressive. Il rilascio è iniziato in modo graduale e al momento coinvolge solo una piccola percentuale di utenti, rendendo difficile stabilire quando il restyling sarà disponibile per tutti.

Material 3 Expressive è stato annunciato ufficialmente lo scorso mese, nell’ambito di un rinnovamento più ampio che interesserà l’intero ecosistema Android nel corso del 2025. Il nuovo stile rappresenta un’evoluzione di Material You, puntando su colori più vivaci, animazioni più fluide e interfacce stratificate, con l’obiettivo di rendere le app più dinamiche e visivamente coerenti.

Gmail inaugura il nuovo corso estetico di Google

Gmail è una delle prime app a ricevere questo aggiornamento. Tra le modifiche più evidenti, spicca la nuova visualizzazione della posta in arrivo, ora su un fondo arrotondato che richiama l’aspetto di una scheda. La barra di ricerca, il menu di navigazione e il selettore account si trovano ora su uno strato separato e colorato, contribuendo a un aspetto più strutturato dell’interfaccia.

Il pulsante “Scrivi” è stato reso più marcato, mentre la gestualità di swipe sui messaggi è stata rivista con una nuova animazione, più dinamica e fluida. Secondo alcune segnalazioni comparse su Reddit, X e Telegram, utenti con dispositivi come Nothing Phone e OnePlus hanno già ricevuto l’aggiornamento e condiviso schermate della nuova interfaccia.

Disponibilità limitata, rollout lato server

Al momento il rilascio dell’aggiornamento avviene lato server, quindi non dipende dalla versione dell’app installata. Anche chi possiede dispositivi Google Pixel potrebbe non aver ancora ricevuto il nuovo design. Secondo quanto trapelato, la distribuzione completa dovrebbe avvenire nel corso dell’anno, probabilmente in concomitanza con la seconda beta QPR di Android 16.

Mentre si attende che anche altre app Google — come Foto e Messaggi — ricevano lo stesso trattamento grafico, l’arrivo di Material 3 Expressive su Gmail rappresenta un primo passo verso la nuova estetica di Android, destinata a diventare sempre più centrale nei prossimi mesi.