Gemini, aggiornamento per Android: arriva l’autocompletamento come su Google Search

Gli utenti che utilizzano tutti i giorni Gemini sul loro dispositivo Android, recriminano da tempo la mancanza di una funzionalità molto importante ma allo stesso tempo anche semplice da integrare. A quanto pare Google li ha ascoltati ed è per questo motivo che ora, con il nuovo aggiornamento, per il momento nella versione beta dell’app Google, è possibile beneficiare della funzione di autocompletamento. Si tratta di un discorso molto simile a quello già visto a bordo di Google Search, tutto utilizzabile in maniera semplicissima ed intuitiva.

Tutto ciò che bisogna fare infatti è cominciare a digitare le prime lettere di una qualsiasi frase per poi vedere i vari suggerimenti collegati che serviranno a completare il testo.

Come funzionerà l’autocompletamento su Gemini

A giudicare dai test attivati nella versione beta dell’app, l’autocompletamento su Gemini funziona esattamente come su Google Search: dopo aver inserito alcuni caratteri nel campo di testo, l’app mostrerà una lista di suggerimenti basati sul contesto e sul contenuto digitato. Man mano che si continua a scrivere, i suggerimenti si affinano, diventando più precisi. Resta comunque la libertà di ignorare l’autocompletamento e continuare a scrivere l’intera frase.

Attualmente, la funzionalità sembra essere attiva solo nella schermata principale dell’app Gemini, e non ancora all’interno dell’overlay fluttuante che compare sopra le altre applicazioni. Questo limite evidenzia che il sistema è ancora in fase di sviluppo e ottimizzazione.

Quando arriverà per tutti

Google non ha ancora comunicato una data precisa per il rilascio della funzione di autocompletamento in Gemini, ma il fatto che sia già presente nella beta della Google App suggerisce che potrebbe arrivare nei prossimi aggiornamenti. L’implementazione potrebbe essere completata in parallelo o successivamente all’introduzione della funzione “Circle to Search” nel contesto dell’overlay Gemini, anch’essa attesa nel corso dell’anno.

Questa piccola novità si inserisce in un piano più ampio di Google per rendere Gemini sempre più integrato nell’esperienza Android, cercando di colmare il divario con altri assistenti AI e offrendo uno strumento pratico, reattivo e sempre più intelligente.