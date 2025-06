WhatsApp, i riassunti AI arrivano anche su iOS: privacy sempre al centro

WhatsApp continua a integrare funzioni basate sull’intelligenza artificiale, e lo fa ora anche su iPhone. È in fase di test, infatti, una nuova funzione che permette di ottenere un breve riassunto dei messaggi non letti grazie a un sistema automatico sviluppato da Meta. La novità è disponibile, per il momento, solo nella versione beta per iOS 25.18.10.74 distribuita su TestFlight.

Il meccanismo è stato pensato per alleggerire la lettura di chat particolarmente attive, come accade spesso nei gruppi numerosi o nelle community: in questi contesti, recuperare il filo del discorso può diventare complicato, soprattutto se i messaggi non letti sono decine. Il nuovo tasto “Riassunto” compare automaticamente quando ci sono almeno tre messaggi da leggere in una chat e consente, con un tocco, di generare un riepilogo dei contenuti scambiati.

Private Processing: il sistema che protegge i dati

Tutto il processo avviene attraverso un sistema chiamato Private Processing, progettato da Meta per gestire richieste AI nel rispetto della privacy. Quando viene generato un riassunto, il contenuto viene crittografato, anonimizzato ed elaborato in un ambiente isolato. WhatsApp e Meta non possono accedere al testo originale né collegarlo a chi lo ha generato.

L’utente può decidere di disattivare questa funzione in qualsiasi momento dalle impostazioni dell’app, accedendo alla sezione Chat e poi a Private Processing. Nelle conversazioni dove è attiva l’opzione Advanced Chat Privacy, il sistema di riassunto non è disponibile, poiché in quel caso ogni funzione che prevede l’uso dell’intelligenza artificiale viene disabilitata per scelta dell’utente.

In arrivo anche strumenti per modificare il tono dei messaggi

Questa è la prima applicazione concreta di Private Processing, ma Meta potrebbe estenderne presto l’uso anche ad altre funzionalità. Tra queste, ci sarebbe Writing Help, uno strumento ancora in fase di sviluppo che dovrebbe consentire di riformulare i propri messaggi in base al contesto, cambiandone il tono: più amichevole, più serio o più formale, a seconda del bisogno.

La funzione dei riassunti è al momento attiva solo per un numero limitato di utenti iOS, ma nelle prossime settimane potrebbe arrivare ad altri partecipanti al programma beta. Se i test andranno bene, sarà poi disponibile anche per tutti gli utenti che usano la versione stabile dell’app.