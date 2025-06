Torna in TIM, promo folle ora con giga illimitati

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano TIM sta cercando di far tornare a sé alcuni suoi ex clienti. Questa volta, si tratta dei clienti con una età inferiore ai 30 anni. A questi utenti, l’operatore sta proponendo l’attivazione di un’offerta mobile davvero eccezionale. Ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata TIM Young & Music Promo MNP, la quale è proposta con giga senza limiti ad un prezzo scontato. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM spiazza gli ex clienti under 30 con TIM Young & Music Promo MNP

Gli ex clienti under 30 dell’operatore telefonico italiano TIM stanno ricevendo una proposta super interessante. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore sta proponendo a questi utenti l’attivazione di un’offerta mobile estremamente di rilievo. Si tratta dell’offerta nota con il nome di TIM Young & Music Promo MNP.

Quest’ultima ha un costo per il rinnovo mensile tutto sommato basso pari a 9,99 euro al mese. A fronte di questa spesa, però, gli utenti potranno sfruttare ogni mese giga senza limiti per navigare anche con le nuove reti con il 5G Ultra di TIM. Oltre a questo, con l’offerta sarà incluso senza costi extra il servizio di Apple Music. L’offerta includerà poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare sempre verso tutti i numeri.

TIM Young & Music Promo MNP è dunque un’offerta rivolta agli ex clienti under 30 dell’operatore. Di conseguenza, l’offerta sarà attivabile se si richiederà anche la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali. Come di consueto, è stata avviata una apposita campagna SMS per avvisare gli ex clienti coinvolti. Come riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, ecco uno dei messaggi inviati dall’operatore agli ex clienti.

“GIGA ILLIMITATI e tutta la musica che vuoi? Torna in TIM a soli 9,99E al mese con GIGA ILLIMITATI 5G ULTRA e APPLE MUSIC con 100 milioni di brani, senza pubblicità e anche offline. Per te anche minuti illimitati e 200 SMS. Attivazione 9,99E, SIM 10E. Offerta valida per clienti iliad e operatori virtuali selezionati. Apple Music disponibile su tutti i dispositivi Apple e Android. Vieni nei negozi TIM entro il 26/6. Dettagli e costi https://on.tim.it/dettagli3”.