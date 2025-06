Truffa proveniente da internet: in mail potreste trovare un inganno terribile

Una truffa può agire secondo diversi schemi ma quello utilizzato dai malviventi del web sembra essere sempre lo stesso, ovvero quello di far credere agli utenti di poter guadagnare dei soldi. Quello che sta succedendo in queste ore purtroppo è stato in grado di fregare più persone in poco tempo, in basso ci sono i messaggi imputati.

La truffa che frega gli utenti si nasconde all’interno delle e-mail, ecco cosa comporta e come funziona

Il messaggio di cui si parla in queste ore fa credere addirittura di poter ricevere un rimborso di 200 €, cosa che ovviamente non è assolutamente vera. Quello in basso è il testo completo che deve aiutarvi a comprendere di cosa stiamo parlando:

“Gentile cliente,

Rimborso da Western Union su Wero.

Abbiamo stabilito che ha diritto a un rimborso di 200,00 €.

Il suo codice di conferma da inserire è: 0PAY6REF.

Questo codice verrà annullato dopo 12 ore dalla ricezione di questo messaggio.

Non condivida il suo codice.

Acceda a Wero cliccando qui.

È semplice e veloce:

Inserisca le sue informazioni e confermi i suoi dati di contatto.

Grazie al suo account, potrà in qualsiasi momento e in tutta sicurezza:

seguire in tempo reale i suoi rimborsi.

Grazie per la fiducia.“

Bisogna però sapere che non finisce qui in quanto c’è anche un altro messaggio che agisce più o meno seguendo lo stesso sistema, ovvero quello di far credere alle persone di poterci guadagnare qualcosa. Ecco il testo completo dal quale dovete stare alla larga:

“Sono Thomas Mbenga e rappresento gli interessi di un individuo con un alto patrimonio netto. Attualmente stiamo cercando partner affidabili all’estero per gestire fondi sostanziosi in modo riservato, per un periodo compreso tra 5 e 10 anni. Questa collaborazione sarà effettuata legalmente e sarà vantaggiosa per tutte le parti coinvolte.

Per ora mi limito a questo, ma se interessato, la prego di contattarmi per ulteriori dettagli via email o di fornirmi un numero WhatsApp/mobile per comunicazioni più rapide.

Cordiali saluti,

Tom.”