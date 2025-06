Stellar Blade: aumentano il numero di copie vendute

Il videogioco Stellar Blade, sviluppato da Shift Up, ha registrato un successo globale notevole. Il titolo, infatti, ha raggiunto e superato la soglia dei 3 milioni di copie vendute su tutte le piattaforme. Un risultato sorprendente, soprattutto se si considera che ben un milione di tali unità è stato venduto su PC. Il tutto nei soli primi tre giorni dal lancio. L’accoglienza da parte del pubblico è stata travolgente. Al punto che Stellar Blade ha infranto un record importante. È diventato il titolo single player pubblicato da Sony con il picco più alto di giocatori simultanei su Steam. Con ben 192.078 utenti connessi contemporaneamente.

Stellar Blade: vendite da record per il gioco di Shift Up

Le statistiche di SteamDB lo confermano, insieme a oltre 15.800 recensioni degli utenti. Con un impressionante 94% di valutazioni positive. Un consenso che testimonia l’efficacia delle scelte di marketing e la capacità di Shift Up di conquistare i giocatori anche al di fuori del panorama console tradizionale. A tal proposito, il CEO di Shift Up, Kim Hyung-tae, ha rilasciato un’intervista alla rivista coreana This Is Game. Qui ha espresso il desiderio di vedere il seguito, Stellar Blade 2, uscire entro il 2027. Eppure, ha chiarito che si tratta più di una speranza che di una conferma ufficiale. Secondo Kim, dopo aver concentrato le risorse sulla versione PC del gioco originale, lo studio sta ora entrando in una fase di ricerca e sviluppo.

Kim ha anche riflettuto su alcuni limiti del primo capitolo. In particolare, si fa riferimento alla narrazione. Ha spiegato che, durante le fasi iniziali della produzione, l’intento era quello di costruire un mondo narrativo più approfondito. Introducendo anche dettagli apparentemente minori, come le motivazioni dietro ai cambi di costume della protagonista. Eppure, i costi eccessivi delle cutscene hanno costretto il team a sacrificare molti elementi secondari di racconto. Privilegiando la trama principale e limitando le interazioni narrative collaterali.