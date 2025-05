Xbox Game Pass e PC: quattro giochi lasciano il catalogo

Microsoft ha aggiornato l’app Xbox con una notifica che molti abbonati a Game Pass ormai conoscono bene. Nella comunicazione è stata annunciato che alcuni titoli stanno per essere rimossi dal servizio. Questa volta si tratta di un numero contenuto, ovvero quattro giochi, ma tra quest’ultimi compaiono due nomi di rilievo. Ovvero Remnant 2 e Humanity. E gli altri titoli? L’elenco completo dei giochi che lasceranno il catalogo di Xbox Game Pass (sia su console che su PC) il prossimo 31 maggio comprende oltre Remnant 2 e Humanity, anche Cassette Beasts, Slayers X: Terminal Aftermath: Vengeance of the Slayer.

Xbox: addio a quattro giochi dal catalogo

Come avviene solitamente in tali casi, gli utenti interessati a mantenere l’accesso a suddetti titoli anche dopo la loro uscita dal Game Pass potranno approfittare di uno sconto del 20% per acquistarli direttamente dallo store digitale Xbox. Naturalmente, in presenza di promozioni temporanee più vantaggiose, quest’ultime potrebbero sostituire lo sconto standard. Offrendo un’occasione ancora migliore per aggiungere i giochi alla propria collezione personale.

C’è però un possibile lato positivo. La rimozione dei titoli può rappresentare anche l’arrivo l’annuncio dei nuovi giochi che arricchiranno il catalogo. Microsoft, infatti, tende a pubblicare tali informazioni a ridosso della comunicazione relativa ai titoli in uscita per Xbox. Non resta dunque che attendere per scoprire quali sono le novità in arrivo. Nel frattempo, uno sguardo al futuro permette già di farsi un’idea di ciò che ci aspetta. Per il mese di giugno sono stati già confermati almeno quattro nuovi giochi. Tra cui The Alters, il nuovo titolo narrativo sviluppato da 11 bit studios, e FBC: Firebreak, lo sparatutto multiplayer creato da Remedy Entertainment.

Dunque, se da una parte sarà necessario salutare giochi amati come Remnant 2, dall’altra è già tempo di guardare avanti. Con tale strategia il catalogo Game Pass continua a evolversi. Con nuove sorprese attese già per le prossime settimane.