Apple, sconti sugli acquisiti in-app: c’è apertura, arrivano i codici promozionali

Apple ha annunciato un’importante novità per iOS 26 e iPadOS 26: a breve sarà possibile utilizzare codici sconto per gli acquisti in-app, una funzionalità che amplia le possibilità offerte agli sviluppatori e introduce nuove opzioni di risparmio per gli utenti. In sostanza, sarà consentito proporre contenuti extra scontati o gratuiti per un periodo limitato, sia in ambito app che nei videogiochi.

Come funzionano i nuovi codici offerta

Secondo quanto comunicato da Apple, i codici sconto potranno essere generati per qualunque tipo di acquisto in-app, inclusi abbonamenti, funzionalità aggiuntive o valuta virtuale. Saranno codici alfanumerici, simili a quelli già introdotti nel 2020 per sconti sugli abbonamenti, ma stavolta applicabili a un ventaglio molto più ampio di contenuti.

L’utilizzo sarà flessibile anche per quanto riguarda la distribuzione: gli sviluppatori potranno inviare i codici via email, condividerli in occasione di eventi dal vivo oppure distribuirli in forma fisica, ad esempio su biglietti promozionali. Un caso d’uso concreto potrebbe essere quello di un gioco mobile come Clash of Clans, con codici promozionali distribuiti ai visitatori durante una convention o un evento gaming.

Tempistiche e fase di test: Apple assicura che tutto arriverà entro il 2025

Almeno per il momento non filtrano indiscrezioni riguardo ad una data specifica per il rilascio della nuova funzionalità, ma il colosso ha chiarito che tutto ciò si farà entro fine 2025. Al momento inoltre tutti gli sviluppatori hanno ricevuto un invito per i test della funzione utilizzando Sandbox, così da riuscire ad effettuare le verifiche giuste e per garantire un’esperienza di livello.

Con un’operazione di questo livello, Apple aumenta di certo la personalizzazione dell’ecosistema legato all’App Store, garantendo agli sviluppatori nuovi strumenti per attrarre utenti e incentivare l’acquisto di contenuti digitali. Per gli utenti, invece, si apre la possibilità concreta di accedere a bonus e sconti in modo diretto, sfruttando codici promozionali distribuiti sia online che offline.